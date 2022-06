Life

Δέσποινα Μοιραράκη: Ο σύζυγος μου έδινε μία μάχη με αξιοπρέπεια

Ο Γιάννης Κοντούλης, έδινε μάχη για τη ζωή του τα τελευταία τριάμισι χρόνια. Η συγκινητική ανάρτηση του γιου της.

Δύσκολες ώρες περνά η Δέσποινα Μοιραράκη, μετα τον χαμό του συζύγου της, Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έδινε μάχη με τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια.

Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από την εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, η οποία μίλησε με την κα Μοιραράκη και μετέφερε στους τηλεθεατές της τα όσα της είπε.

Συγκεκριμένα, ανέφερε η παρουσιάστρια: «Εγώ που μίλησα μαζί της πριν από λίγο είναι συντριμμένη. Είναι μια μάχη που δίνεται 3,5 χρόνια παρά το γεγονός ότι εμείς δεν το γνωρίζαμε, αυτό την είχε κάνει να συνειδητοποιήσει πολλά πράγματα, να του δείχνει πιο πολύ την αγάπη της.

Ο Γιάννης δεν ήθελε να το ξέρει κανείς, δεν ήθελε κανείς να τον λυπάται. Τον τελευταίο χρόνο μου λέει αν είχες παρατηρήσει, δεν είχαμε εμφανιστεί πουθενά μαζί, γιατί ο Γιάννης είχε χάσει 25 κιλά. Έδινε μία μάχη με αξιοπρέπεια αλλά χαίρομαι γιατί ήμουν μαζί του μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μου είπε “σε λατρεύω” δύο φορές, όσο του κρατούσα το χέρι. Ήξερε ότι ήμουν εκεί».

Το συγκινητικό "αντίο" του γιου της

Παρόλο που ο Τάσος Μοιραράκης είναι γιος της επιχειρηματία από τον πρώτο της γάμο, τα τελευταία 11 χρόνια είχε στενές σχέσεις με τον σύζυγο της μητέρας του, Γιάννη Κοντούλη. Ο νεαρός, αποχαιρέτισε με μία ανάρτηση στα social media τον "captain" του με πολύ συγκινητικά λόγια.

Χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Αγαπημένε μου captain και στήριγμα της μητέρας μου… Περάσαμε τόσο όμορφα μαζί… έπρεπε να φτάσω 35 χρονών για να καταλάβω ότι όλα τα όμορφα κρατάνε λίγο…. Θα είσαι πάντα στην καρδιά μας και στην οικογένειά μας… Καλό παράδεισο και να μας περιμένεις το μόνο σίγουρο σ’ αυτή τη ζωή είναι ότι θα τα ξαναπούμε…».

