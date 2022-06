Κοινωνία

Γιώργος Τράγκας: “Βολές” της ΕΣΗΕΑ για τα χρέη του (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, για τη δέσμευση της περιουσίας της

Σφοδρές βολές για το “φαινόμενο Τράγκα”, όπως το χαρακτηρίζει, εξαπολύει η Ένωση Συντακτών μιλώντας για οφειλές του δημοσιογράφου- εκδότη προς δημοσιογράφους “ενώ ο ίδιος, όπως αποκαλύπτεται, επιδιδόταν σε ακραίο και αθέμιτο, όπως όλα δείχνουν, πλουτισμό», σύμφωνα με την ανακοίνωση του σωματείου

Σύμφωνα με την ΕΣΗΕΑ οι οφειλές του αγγίζουν τις 550.000 ευρώ και διεκδικούνται αφού είχε δύο εταιρείες που πτώχευσαν το 2010

Οφειλές στην ΕΣΗΕΑ από συνδρομές 25.000€ και αγγελιόσημο 260.000€ (συνολικά με τις προσαυξήσεις 450.000)

Οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ (ταμείο δημοσιογράφων) από εισφορές εργαζομένων 67.000€ (με τις προσαυξήσεις 98.000)

Ο Γιώργος Γαβαλάς, αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ ανέφερε "Ο όμιλος Τράγκα απο τη στιγμή που σταματησε να ειναι απλός δημοσιογράφος και έγινε ιδιοκτητης ΜΜΕ έχει πάρα πολύ μεγάλες οφειλές στην ΕΣΗΕΑ Υπάρχουν ακόμα συνάδελφοι στους οποίους χρωστάει χρήματα και τα οποία όπως φαίνεται ποτε δεν προκειται να πάρουν.

Η ΕΣΗΕΑ από την πλευρά της “Η Ένωση τονίζει ότι το «φαινόμενο “Τράγκα”, με τις διαστάσεις οι οποίες σταδιακά αποκαλύπτονται, φαίνεται ότι ενσαρκώνει τις πιο ακραίες στρεβλώσεις του “συστήματος δημοσιότητας”.

Ο συνήγορος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά, πάντως ετοιμάζει νομική αντεπίθεση προσφεύγοντας μέσα στην βδομαδα κατά της διάταξης με την οποια δεσμεύθηκε η περιουσία της . Η δέσμευση στηρίζεται πάνω στο πορισμα της αρχής κατά του ξεπλύματος μαύρου χρήματος που αναφέρεται σε υπόνοιες αθέμιτου πλουτισμου του εκδότη.¨" Παρότι δεν μας έχει επιδοθεί το πόρισμα , το οποίο με επίσημο τρόπο έχουμε ζητήσει, τις επόμενες μέρες θα προσφύγουμε κατα της δέσμευσης που επέβαλε η Αρχή στην περιουσία της κας Καρρά"

Τα ποσά που έχουν δημοσιοποιηθεί ως περιουσία του Γιώργου Τράγκα, αναφέρονται σε συνολική αξία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, τραπεζικές καταθέσεις και ακίνητα με αντικειμενική αξία 23 εκατομμυρίων αλλά πενταπλάσια εμπορική, καθώς και σε θυρίδες με άγνωστο περιεχόμενο, ακόμα και ράβδοι χρυσού. Ενδεικτικές είναι οι εμπορικές αξίες ακινήτων σε περιοχές που διατηρεί ακίνητα ο εκδότης

Οι τιμές στο εξωτερικό ειναι πολυ πιο ακριβές απο τηγν Ελλάδα, ανάλογα που βρισκεται το ακίνητο. Παράδειγμα

Μπεβερλι Χιλς απο 11-33.000 τμ

Μανχαταν απο 25-30.000 τμ

Παρισι απο 10- 22.000 τμ

Μονακό απο 47-78.000 τμ

Νικαια απο 11- 40.000 τμ

Ακροπολη απο 6-13.000 τμ

Η οικονομική εισαγγελία ετοιμάζει αιτήματα δικαστικής συνδρομής προκειμένου να εντοπιστεί και να δεσμευθεί η περιουσία στο εξωτερικό του Γιώργου Τράγκα.

