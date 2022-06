Αθλητικά

Εθνική πόλο γυναικών: Πρόκριση θρίλερ στα προημιτελικά

Με γκολ της Νίνου 10 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, οι «γοργόνες» μας πήραν την απαιτούμενη διαφορά και την πρόκριση στους «8».

Χάρη σε γκολ της Ειρήνης Νίνου δέκα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών νίκησε 15-4 τη Γαλλία στο Ζέγκεντ, εξασφάλισε το πολυπόθητο +11 και μαζί πήρε την πρώτη θέση του Δ΄ ομίλου και την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Βουδαπέστης.

Η ελληνική ομάδα ισοβαθμεί στην κορυφή με την Ισπανία, αλλά αυτό που παίζει ρόλο είναι το αποτέλεσμα με τον τρίτο του ομίλου (δηλαδή τις «τρικολόρ»), και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα υπερτερεί των Ιβήρων, που είχαν επιβληθεί με 18-8 στην πρεμιέρα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το συγκρότημα της Αλεξίας Καμμένου περνάει απευθείας στην οκτάδα και πλέον θα πάει στη Βουδαπέστη για τον μεγάλο προημιτελικό της Τρίτης (28/6), πιθανότατα με αντίπαλο την Ολλανδία.

Τα οκτάλεπτα: 1-4, 1-4, 1-3, 1-4

