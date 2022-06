Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Βέλεθ: Κοντά σε συμφωνία με Αλ Φατέχ

Οι Σαουδάραβες τετραπλασίασαν την αρχική τους προσφορά για τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό των «πρασίνων».

Η σαουδαραβική Αλ Φατέχ, ομάδα στην οποία εργάζεται ο Γιώργος Δώνης απ' τον περασμένο Ιανουάριο, ανέβασε κι άλλο το συνολικό "πακέτο" της προσφοράς της προς τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φραν Βέλεθ, φτάνοντας στις 800.000 ευρώ και πλέον έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι πιθανότητες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Μετά την αρχική, πολύ χαμηλή πρόταση 200.000 ευρώ που είχε κάνει την περασμένη Δευτέρα (20/6) η αραβική ομάδα, έπειτα από σχετική συνεnνόηση με τον ατζέντη του Ισπανού κεντρικύ αμυντικού, επανήλθε με νέα προσφορά κοντά στις αξιώσεις που είχαν οι "πράσινοι" για την παραχώρηση του αρχηγού τους, ο οποίος είχε μπει πλέον στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και δεν ήταν θετικός στην επέκταση της συνεργασίας του.

Η νέα προσέγγιση της αραβικής ομάδας, έχει πλησιάσει αυτά που ζητάει ο Παναθηναϊκός, ωστόσο, για να μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή οι "πράσινοι" θέτουν έναν ξεκάθαρο κι απαράβατο όρο: Να πληρωθούν όλα τα χρήματα της μεταγραφής "cash", μέσα σε 24 ώρες απ' την υπογραφή της συμφωνίας κι όχι σε δόσεις ή με τραπεζικές εγγυητικές.

Στο "τριφύλλι" έχουν... πικρή εμπειρία από μεταγραφικές συνδιαλλαγές με αραβικές ομάδες, απ' την πώληση του Μάρκους Μπεργκ το καλοκαίρι του 2017 στην Αλ Αΐν των Η.Α.Ε., καθώς εξοφλήθηκαν τα 3,2 εκατ. ευρώ της μεταγραφής 17 μήνες μετά, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται 5 μήνες αφότου είχε λήξει και κατόπιν πιέσεων του Παναθηναϊκού μέσω της FIFA.

Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ώρες να ζητηθεί απ' τον Παναθηναϊκό να προστεθούν κι ορισμένοι ακόμη όροι στο όλο deal, όπως π.χ. κάποια πριμ συμμετοχών ή στόχων για να ανέβει κι άλλο λίγο το συνολικό ποσό της μεταγραφής του Βέλεθ, ωστόσο, όλα δείχνουν πλέον πως η υπόθεση έχει δρομολογηθεί.

Ο Βέλεθ θα εισπράξει περίπου 2,1 εκατ. ευρώ για διετές συμβόλαιο (με οψιόν για άλλον ένα χρόνο) κι ο Παναθηναϊκός θα βγει άμεσα στην αγορά για την απόκτηση και δεύτερου κεντρικού αμυντικού (πέραν του αρχικού προγραμματισμού για την απόκτηση αριστεοπόδαρου στόπερ), προκειμένου να αντικαταστήσει τον αρχηγό του.

