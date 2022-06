Αθλητικά

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς σήκωσε… την κούπα

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα είναι από τη Δευτέρα στο Νο 5 της Παγκόσμιας Κατάταξης κι ακόμα ψηλότερα μετά το Wimbledon.

Επιστροφή στους τίτλους για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής νίκησε με 2-1 σετ τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, στον τελικό του Mallorca Championships και πανηγύρισε τον ένατο τίτλο καριέρας σε ΑΤΡ τουρνουά και πρώτη σε γήπεδο με γρασίδι.

Ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο ώρες και 32 λεπτά για να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση του Αγούτ (Νο 20 στον κόσμο), που έπαιζε στην πατρίδα του και σήκωσε το δεύτερο τρόπαιο για το 2022.

Ο «Στεφ» προηγήθηκε 1-0 στα σετ κατακτώντας το αρχικό με 6-4, αλλά από τα μέσα του δεύτερου έως το τέλος του «εξαφανίστηκε», με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να επικρατήσει με 6-3 ισοφαρίζοντας τον τελικό.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-3 αλλά δέχθηκε μπρέικ στο σερβίς του. Ο Ίβηρας ισοφάρισε αλλά στο τάι μπρέικ ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε μόνο δύο πόντους, κατακτώντας το σετ (7-6) και τη νίκη.

Ο 23χρονος άσος είχε αρκετές ευκαιρίες να «κλείσει» το παιχνίδι πολύ νωρίτερα, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκε. Στο δεύτερο σετ προηγήθηκε 3-1 αλλά τελικά το έχασε, ενώ στο τρίτο προηγήθηκε με 5-2 αλλά τα λάθη του έστειλαν το παιχνίδι στο τάι μπρέικ.

Με τη νίκη του στη Μαγιόρκα ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε την επιστροφή του στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, κάτι που θα συμβεί μετά το Γουίμπλεντον, αφού ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα είναι παρών για να υπερασπιστεί τους 2.000 πόντους που κατάκτησε πέρυσι στο Λονδίνο και ο Έλληνας αθλητής θα τον προσπεράσει.

Νωρίτερα, συγκεκριμένα δε από τη Δευτέρα (27/6), θα επιστρέψει στο No5 του κόσμου, προσπερνώντας τον φιναλίστ του Ρολάν Γκαρός, τον Κάσπερ Ρουντ.

Παράλληλα με όλα αυτά, ο Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την προετοιμασία του ενόψει της έναρξης στο Γκραν Σλαμ της αγγλικής πρωτεύουσας, που ξεκινά επίσης τη Δευτέρα, αποκτώντας καλή ψυχολογία με τις τέσσερις συνεχείς νίκες στο ισπανικό νησί.

