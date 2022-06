Πολιτική

Τουρκία: Συνελήφθη Έλληνας πολίτης κι ανακρίνεται για κατασκοπεία

Διπλωματικές πηγές τονίζουν ότι η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα πριν από λίγες εβδομάδες.

Αναφορικά με τον Έλληνα πολίτη Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα, επισημαίνεται ότι η εξαφάνιση του είχε δηλωθεί στην ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα πριν από λίγες εβδομάδες, σημειώνουν διπλωματικές πηγές.

Έκτοτε, η ελληνική πρεσβεία είχε επανειλημμένα και μετά επιτάσεως θέσει το ζήτημα στις τουρκικές αρχές, οι οποίες, όμως, ουδέποτε έδωσαν κάποια απάντηση, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι οι τουρκικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας συνέλαβαν Έλληνα πολίτη για τον οποίο οι τουρκικές αρχές έχουν υποψίες ότι συγκέντρωνε, για λογαριασμό της Ελλάδας, πληροφορίες για την τουρκική στρατιωτική παρουσία στα σύνορα των δύο χωρών,

Όπως αναφέρεται στο ίδιο τηλεγράφημα, ο Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα ανακρίνεται από τις τουρκικές υπηρεσίες Πληροφοριών, μετέδωσε το NTV επικαλούμενο πηγή των υπηρεσιών. Σύμφωνα με το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Μοχάμεντ Αμάρ Αμπάρα επικαλέστηκε επιχειρηματική δραστηριότητα.

