Σικάγο: μωρό έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς!

Πώς συνέβη το μοιραίο περιστατικό που στοίχισε τη ζωή του κοριτσιού.

Ένα απερίγραπτο περιστατικό συνέβη στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στο Σικάγο, με ένα μωράκι να χάνει τη ζωή του από πυροβολισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, το 5 μηνών κοριτσάκι, η μικρή Σεσίλια Τόμα, έχασε τη ζωή της, από πυροβολισμούς στο κεφάλι, στο South Side του Σικάγο.

Το μωρό, βρισκόταν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όταν πυροβόλησε ένοπλος που επέβαινε σε άλλο όχημα, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία και το ιατροδικαστικό γραφείο της κομητείας Cook. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκειψε τελικά στα τραύματά της.

Ακόμη ένας άνδρας που επέβαινε σε άλλο όχημα τραυματίστηκε στο μάτι του.

Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να απευθύνουν εκκλήσεις για την παράδοσή του.

