Μιλάνο: Το “κάθετο δάσος” φτιαγμένο με σχεδόν 3000 κυβάκια

Τα εμβληματικά δύο κτήρια του «Bosco Verticale» που δημιούργησε το 2014 το ιταλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Stefano Boeri Architetti στην Porta Nuova του Μιλάνου

Τα δύο κτήρια του «Bosco Verticale» που δημιούργησε το 2014 το ιταλικό αρχιτεκτονικό γραφείο Stefano Boeri Architetti στην Porta Nuova του Μιλάνου, με τα 113 διαμερίσματά τους που προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στην πόλη, περιλαμβάνουν 780 δέντρα - συνολικά, 2.000 διαφορετικά είδη δέντρων, θάμνων και φυτών - που στόχο έχουν να αυξήσουν τη βιοποικιλότητα του μέρους.

Τώρα, οι επίδοξοι «αρχιτέκτονες», μικροί και μεγάλοι, έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με το φημισμένο πράσινο αρχιτεκτόνημα, κατασκευάζοντάς το με 2.980 κυβάκια της γνωστής δανέζικης εταιρείας παιχνιδιών.

Την εκδοχή με κυβάκια δημιούργησε ένας χρήστης της LEGO Ideas, ο οποίος υπογράφει ως «TheCastleFan». Έγραψε ότι η τελική ιδέα του πρότζεκτ αποτελείται από πέντε ορόφους, των οποίων τα διαμερίσματα συμπληρώνουν μεγάλοι εξωτερικοί χώροι, όπως συμβαίνει και στο αρχιτεκτόνημα.

«Εσωτερικά, τα διαμερίσματα είναι επιπλωμένα με μοντέρνο στυλ και εξοπλισμένα με κάθε άνεση. Κάθε ένα μπορεί να ανοίξει προς τα έξω μέσω συστήματος πολλαπλών μεντεσέδων που δίνει τη δυνατότητα μεγάλης ποικιλίας στο παιχνίδι» τόνισε.

Σχολίασε επίσης ότι οι προσόψεις, διακοσμημένες με διάφορους τύπους δέντρων, θάμνων και φυτών δεν είναι μόνον διακόσμηση αλλά αποτελούν μέρος του πράσινου συστήματος ψύχρανσης.

