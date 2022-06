Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου (βίντεο)

Μπαράζ εκρήξεων στην ιστορική περιοχή Σεβτσενκίβσκιι. Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία στο σημείο.

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, αναφέρει σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια των εκρήξεων αυτών ή για το αν υπάρχουν απώλειες ή έχουν προκληθεί ζημιές.

"Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες - αργότερα", αναφέρει ο Κλίτσκο στην ανάρτησή του.

"Διάσωση κατοίκων και απομάκρυνσή τους από δύο κτίρια", προσθέτει ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η ιστορική αυτή περιοχή, μια από τις κεντρικές του Κιέβου, φιλοξενεί πανεπιστήμια, εστιατόρια και αίθουσες τέχνης.

Russian cruise missiles strike Kyiv. At least one apartment block hit. Putin hasn’t bombed Kyiv very much recently, so quite an escalation pic.twitter.com/tJrWBE3X7j — Roland Oliphant (@RolandOliphant) June 26, 2022

Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο της πόλης επλήγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σχηματιστεί σύννεφο καπνού.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 06:30 (και ώρα Ελλάδος) και σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πιθανές απώλειες.

Apartments in Kyiv today after an air strike from Russia…

Where is the military infrastructure? 14 rockets were launched by Russia. All aimed at apartments…#Ukraine? #UkraineRussiaWar #Kyiv #Russia #Ukrainian #SlavaUkraini #??? #ArmedForces #ArmUkraineNow pic.twitter.com/PZisPMzmts

