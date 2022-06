Υγεία - Περιβάλλον

Παγώνη για 4η δόση εμβολίου: Ποιοι πρέπει να την κάνουν - Δίκαιος ο εκνευρισμός των πολιτών

Τι είπε για τις συστάσεις των Αρχών και την σύγχυση που έχει προκληθεί για τους πολίτες ηλικίας 30 – 59 ετών. Που οφείλεται η αύξηση των κρουσμάτων. Τι λέει για την αύξηση του ΦΠΑ στις μάσκες.

Είναι σαφές ποιος πρέπει να κάνει την τέταρτη δόση του εμβολίου, υποστήριξε η Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», τονίζοντας ότι «οι πολίτες έχουν αρχίσει και εκνευρίζονται με το θέμα της δεύτερης αναμνηστικής δόσης και έχουν δίκιο».

Η κ. Παγώνη διευκρίνισε ότι όσοι είναι άνω των 60 ετών, πρέπει να κάνουν την λεγόμενη δεύτερη αναμνηστική δόση, ενώ όσοι είναι 30 έως 59 ετών θα πρέπει να κάνουν την τέταρτη δόση εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι που σχετίζονται με την κατάσταση της υγείας τους

«Δεν υπάρχουν μελέτες και τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που να δείχνουν ότι υπάρχουν πρόσθετα οφέλη από μια τέταρτη δόση εμβολίου σε ανθρώπους 30 έως 59 ετών και δεν μπορεί να ρίχνουμε το μπαλάκι στους πολίτες», σημείωσε η Ματίνα Παγώνη.

Ακόμη, όπως υπογράμμισε, «όποιος έχει κάνει την τρίτη δόση και μετά έχει νοσήσει, δεν χρειάζεται να κάνει την τέταρτη δόση του εμβολίου», συμπληρώνοντας πως «δεν κάνουμε το εμβόλιο επειδή φοβόμαστε, αλλά για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας».

Η Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς υποστήριξε ακόμη πως «τα κρούσματα κορονοϊού αυξάνονται γιατί βγάλαμε την μάσκα πολύ νωρίς, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και γιατί έχουν χαλαρώσει πολύ τα μέτρα ατομικής προστασίας».

«Ο κόσμος δεν έχει χρήματα για μάσκες, είναι κατανοητό και σαφές ότι δεν πρέπει να αυξηθεί ο ΦΠΑ», είπε η Ματίνα Παγώνη, μετά την παρατήρηση του Νίκου Ρογκάκου πως στο τέλος Ιουνίου λήγει η διάρκεια της διάταξης για μείωση από το 24% στο 6% του ΦΠΑ στις μάσκες και ό,τι εάν δεν υπάρξει τροπολογία, από την 1η Ιουλίου ο ΦΠΑ στις μάσκες θα επανέλθει στο 24%.

