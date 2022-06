Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία χτύπησε με πυραύλους το Κίεβο (βίντεο)

Στόχος ρωσικών πυραύλων συγκρότημα κατοικιών. Ένας νεκρός και μία 7χρονη σοβαρά τραυματισμένη. Δραματική επιχείρηση απεγκλωβισμού των κατοίκων.

Τουλάχιστον 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί από νέα ρωσική επίθεση με πυραύλους κοντά στο κέντρο του Κιέβου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, το οποίο είχε γλιτώσει από ρωσικά πλήγματα από τις αρχές Ιουνίου, επλήγη νωρίς σήμερα το πρωί από νέο ρωσικό βομβαρδισμό, σημείωσαν παράλληλα δημοσιογράφοι του AFP.

Μάλιστα, οπως επισημαίνει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του, το κτίριο που επλήγη βρίσκεται πλησίον της κατοικίας υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας.

«Σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια πυραυλικής επίθεσης εναντίον της πόλης του Κιέβου, χτυπήθηκε κτίριο πλησίον της κατοικίας υπαλλήλου της Ελληνικής Πρεσβείας. Το σύνολο των υπαλλήλων της Πρεσβείας είναι καλά στην υγεία τους».

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο, δήλωνε λίγο νωρίτερα σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, τονίζοντας ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί "στα ερείπια", γεγονός που σημαίνει ότι ο απολογισμός μπορεί να αυξηθεί.

Γίνεται "για τον εκφοβισμό των Ουκρανών (...) καθώς πλησιάζει η σύνοδος κορυφής του NATO", σημείωσε εξάλλου σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους ο Κλίτσκο, ο οποίος μετέβη στο σημείο που επλήγη μερικές ημέρες πριν από την σύνοδο κορυφής της Ατλαντικής Συμμαχίας στις 28 και 30 στη Μαδρίτη.

Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 06:30 (και ώρα Ελλάδος) στο Κίεβο, μισή ώρα αφότου ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Μετά τον βομβαρδισμό του εχθρού, πυρκαγιά ξέσπασε σε εννιαώροφο κτίριο", ανέφερε παράλληλα η κρατική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων σε μήνυμά της στην εφαρμογή Telegram.

Ένα 7χρονο κοριτσάκι διασώθηκε από τα ερείπια, πρόσθεσε ο δήμαρχος. "Είναι ζωντανή" και τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν τώρα "να σώσουν τη μαμά της", συνέχισε.

Ομάδα του AFP που μετέβη εκεί, είδε τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου να φλέγονται και το κλιμακοστάσιό του να έχει καταστραφεί τελείως, ενώ η αστυνομία απέκλεισε την συνοικία.

"Πύραυλος καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική άμυνα στην περιοχή του Κιέβου, τα θραύσματά του έπεσαν σε χωριό", σημείωσε επίσης σε μήνυμά του στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα.

"Οι στρατιωτικοί μας κάνουν ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν τις επιθέσεις κατά της πόλης μας. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε 100% την ασφάλεια στο Κίεβο ούτε αλλού στην Ουκρανία όσο η επίθεση αυτή συνεχίζεται", υπογράμμισε από την πλευρά του ο Κλίτσκο.

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός βουλευτής Ολέκσι Γκοτσάρενκο ανακοίνωσε στο Telegram ότι οι Ρώσοι έριξαν 14 πυραύλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του το πρωί.

Στην περιοχή της επίθεσης, πολλοί κάτοικοι είχαν κατέβει από τα κτίρια και πολλοί έκλαιγαν. Μια γυναίκα είχε κατέβει με το μπουρνούζι.

The Russian Armed Forces reportedly fired on military facilities in Kiev in the morning, with at least four explosions reported. pic.twitter.com/xFFUMwUnjD