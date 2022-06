Πολιτική

Yeni Safak: Ο Ερντογάν θα θέσει στο ΝΑΤΟ ζήτημα “παράνομης κατοχής νησιών”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανθελληνική ατζέντα του Τούρκου Προέδρου στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου θα παρίσταται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ζήτημα «παράνομης κατοχής και στρατιωτικοποίησης νησιών» θα θέσει ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Yeni Safak.

Όπως τονίζεται σε δημοσίευμα της τουρκικής φιλοκυβερνητικής εφημερίδα, μεταξύ των θεμάτων που θα φέρει ο Τούρκος πρόεδρος στην ατζέντα της Συνόδου του ΝΑΤΟ την ερχόμενη εβδομάδα «είναι η παράνομη κατοχή των νησιών από την Ελλάδα».

Η εφημερίδα κάνει λόγο για «προβοκάτσιες» της Ελλάδας και αναφέρει επίσης ότι «ο Ερντογάν θα φέρει στην ατζέντα την παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών».

H Yeni Safak αναφέρεται ειδικότερα στην ατζέντα που θα θέσει ο Τούρκος ηγέτης, στη σύνοδο όπου θα παρίσταται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Καταρχάς είναι το αίτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα αντιστέκεται σθεναρά στην ένταξη και τονίζει ότι οι δύο χώρες «στηρίζουν την τρομοκρατία». Δεύτερον, η ανάγκη για διάδρομο για τα ουκρανικά σιτηρά. Τρίτον, ο πόλεμος στην Ουκρανία, για τον οποίο ο Τούρκος πρόεδρος θα έχει συναντήσεις με μέλη του ΝΑΤΟ.

Έπειτα είναι οι «προβοκάτσιες» της Ελλάδας, που αφορούν σύμφωνα με τη Yeni Safak, «την παράνομη κατοχή των νησιών από την Ελλάδα και την παράνομη στρατιωτικοποίηση των νησιών». Ακόμη, ο Ερντογάν σκοπεύει να θέσει στη Σύνοδο τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία και ζητήματα για την οικονομία και την ενεργειακή κρίση.

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ 2022: 12 αστέρες κυνηγούν το νταμπλ του Καρεμπέ

Καύσιμα: αύξηση κατανάλωσης παρά τo “ράλι” των τιμών

Συνελήφθη γιατί έδειχνε γυμνές φωτογραφίες 19χρονης σε φίλους του