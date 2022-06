Αθλητικά

Η ΑΕΚ κοντά στον Γκατσίνοβιτς

Ο Σέρβος που κρίθηκε ακριβός για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα βήμα πριν τη συμφων’ια με την ΑΕΚ, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Kicker».

To γερμανικό περιοδικό «Kicker»...στέλνει τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην ΑΕΚ. «Πριν από τέσσερις ημέρες, το kicker ανέφερε ότι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς είναι πολύ ακριβός για τον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε ως δανεικός, και τώρα ο παίκτης της Χοφενχάιμ πρόκειται να πουληθεί, αλλά θα παραμείνει στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες του kicker, ο Σέρβος πρόκειται να μετακομίσει στην ΑΕΚ», αναφέρεται χαρακτηριστικά

«Οι νυν Κυπελλούχοι Ελλάδας (Παναθηναϊκός) δεν είχαν τα οικονομικά μέσα για να τον κρατήσουν, ειδικά από τη στιγμή που η Χόφενχαϊμ, η οποία εξαρτάται από τα έσοδα από μεταγραφές, δεν ενδιαφερόταν για άλλον δανεισμό αλλά θα ήθελε να πουλήσει τον παίκτη», προσθέτει.

«Η ΑΕΚ είχε ήδη ενδιαφερθεί για τον Γκασίνοβιτς τον χειμώνα, αλλά άργησε πολύ γιατί οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό είχαν ήδη προχωρήσει πολύ. Η Χόφενχαϊμ ελπίζει σε αμοιβή μεταξύ δύο και τριών εκατομμυρίων ευρώ για τον παίκτη που έφτασε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης τον Αύγουστο του 2020 σε αντάλλαγμα με τον Στίβεν Τσούμπερ, που αναζητούσε νέα προοπτική στην Άιντραχτ. Περίεργο: Στο μέλλον οι δύο τους μπορεί να είναι συμπαίκτες, γιατί ο Ελβετός έχει μετακομίσει εδώ και καιρό στην Ελλάδα, όπου αγωνίζεται στην ΑΕΚ από το περασμένο καλοκαίρι και έχει συμβόλαιο εκεί μέχρι το 2023», καταλήγει το σχετικό ρεπορτάζ.

