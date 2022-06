Πολιτική

Τουρκία - Αμπάρα: στη φυλακή για κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγήθηκε στη φυλακή παρά τις διαψεύσεις του ελληνικού κράτους περί κατασκοπείας.

Υπό κράτηση από τουρκικό δικαστήριο τέθηκε ο Έλληνας πολίτης Αμπάρα ο οποίος είχε απαχθεί πριν ένα μήνα και κατηγορείται τώρα για κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας.

Ο Αμπάρα μεταφέρθηκε στη φυλακή, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάρος του.

Παρά την διάψευση από ελληνικές αρχές ότι ο Αμπάρα δεν έχει σχέση με την ΕΥΠ, τα τουρκικά μέσα επικαλούνται τις τουρκικιές αρχές και επιμένουν ότι είχε κατασκοπευτικές δραστηριότητες.

Αναφέρουν μάλιστα ότι ο Αμπάρα συγκέντρωσε τις πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας και τις μετέφερε στην ελληνική υπηρεσία πληροφοριών.





Ειδήσεις σήμερα:

“Happy face”: Ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022 (εικόνες)

Πισπιρίγκου: το πόρισμα για Μαλένα - Ίριδα, η αδελφή και η αποζημίωση στον Δασκαλάκη

Ανήλικες έκλεψαν 12 δαχτυλίδια από κοσμηματοπωλείο