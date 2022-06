Κοινωνία

Γιάννενα: Νεκρός ο ανήλικος που έκανε βουτιά στις πηγές Αώου

Τραγωδία στα Ιωάννινα, με τον θάνατο του έφηβου που έκανε βουτιά και έχασε τη ζωή του.

Το χειρότερο τέλος, έδειξαν οι έρευνες για τον έφηβο που αγνοούταν τις τελευταίες ώρες στις πηγές Αώου στα Ιωάννινα.

Ο νεαρός μαζί με φίλους του, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγαν εκδρομή στην περιοχή της Λίμνης Πηγών Αώου, όμως ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 το απόγευμα, οι φίλοι του τον έχασαν, ανησύχησαν και ενημέρωσαν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Ο 16χρονος νέος, έχασε τη ζωή του, όταν θέλησε να βουτήξει στη λίμνη για να πιάσει μια μπάλα, όπου και ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια των φίλων του, που κάλεσαν αμέσως τις Αρμόδιες αρχές.

Η παρέα των νεαρών ξεκίνησαν για την εκδρομή νωρίς το πρωί από το χωριό τους, στη Χρυσοβίτσα Μετσόβου.

Μετά από μία τεράστια επιχείρηση εντοπισμού του, στην οποία επιχείρησαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα και η διασωστική λέμβος της 5ης Ε.Μ.Α.Κ., τελικά ανασύρθηκε από τη λίμνη η σορός του ανήλικου που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε ανήλικος από τη λίμνη Πηγών Αώου στο Μέτσοβο Ιωαννίνων και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

??Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και η διασωστική λέμβος της 5ης Ε.Μ.Α.Κ. pic.twitter.com/krCbzM8YjX

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 26, 2022

