Pride – Τουρκία: Προληπτικές συλλήψεις πριν την Πορεία Υπερηφάνειας (εικόνες)

Όπως κάθε χρονιά, η πορεία ήταν απαγορευμένη από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των συλληφθέντων και δημοσιογράφοι.

Οι τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις πρωταγωνίστησαν ως συνήθως στην Πορεία Υπερηφάνειας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ στην Κωνσταντινούπολη προχωρώντας σε δεκάδες προληπτικές συλλήψεις στην περιοχή της πλατείας Ταξίμ.

Πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης, η οποία ήταν απαγορευμένη, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν εφόδους σε μπαρ της συνοικίας Τζιχανγκίρ κοντά στο Ταξίμ και συνέλαβαν στην τύχη θαμώνες, ανάμεσά τους δημοσιογράφους και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Όπως κάθε χρονιά, η πορεία ήταν απαγορευμένη από τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, αλλά εκατοντάδες διαδηλωτές με σημαίες στα χρώματα του ουράνιου τόξου συγκεντρώθηκαν στους δρόμους γύρω από την πλατεία Ταξίμ, η οποία ήταν κλειστή για το κοινό.

Οι συγκεντρωμένοι έκαναν επί μία ώρα πορεία στους δρόμους του Τζιχανγκίρ με την υποστήριξη των κατοίκων που βγήκαν στα παράθυρά τους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Kaos GL μέτρησε 52 συλλήψεις, ανακοίνωσε η Διεθνής Αμνηστία που ζήτησε με μήνυμα στο Twitter την άμεση και άνευ όρων απελεύθερωση των συλληφθέντων .

«Προσπαθούν να μας απαγορεύσουν, να μας εμποδίσουν, να μας ξεχωρίσουν και ακόμη και να μας σκοτώσουν σε κάθε στιγμή της ύπαρξής μας», δήλωσε ο 22χρονος Ντιρέν, «Αλλά σήμερα είναι η ευκαιρία να υπερασπισθούμε τα δικαιώματά μας , να φωνάξουμε ότι υπάρχουμε: ποτέ δεν θα καταφέρετε να σταματήσετε τους queer».

Ο Μπουλέντ Κιλίτς, έμπειρος και βραβευμένος φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου συνελήφθη, του πέρασαν χειροπέδες, του έσκισαν τα ρούχα και οδηγήθηκε με τους άλλους συλληφθέντες στην αστυνομική κλούβα.

