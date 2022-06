Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν διαμέρισμα και πέταξαν χρηματοκιβώτιο από τον 6ο όροφο

Κινηματογραφική διάρρηξη σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη.

Άγνωστοι δράστες «μπούκαραν» στο διαμέρισμα επιχειρηματία στην περιοχή του Μεγάρου Μουσικής. Χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, αφαίρεσαν το χρηματοκιβώτιο και το πέταξαν από τον 6ο όροφο στο έδαφος.

Μάλιστα προκλήθηκαν φθορές στον 5ο όροφο από την πτώση.

Οι δράστες έβαλαν το χρηματοκιβώτιο στη όχημα τους και διέφυγαν.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και στοιχεία μήπως και βρουν κάτι που θα τους βοηθήσει να φτάσουν στα ίχνη των δραστών.

Σήμερα Δευτέρα ο επιχειρηματίας αναμένεται να καταθέσει μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

