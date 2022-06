Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο γρίπης: “Ασπίδα” κατά του Αλτσχάιμερ

Μειωμένος ο κίνδυνος Αλτσχάιμερ για όσους ηλικιωμένους έχουν κάνει αντιγριπικό εμβόλιο.

Οι ηλικιωμένοι που έχουν κάνει έστω ένα εμβόλιο κατά της γρίπης, εμφανίζουν 40% μικρότερη πιθανότητα για εκδήλωση νόσου Αλτσχάιμερ μέσα στην επόμενη τετραετία, σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν κάνει αντιγριπικό εμβόλιο, σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρ Αβραάμ Μπουκμπάιντερ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Τέξας στο Χιούστον, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα Αλτσχάιμερ «Journal of Alzheimer's Disease», ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 936.000 άτομα άνω των 65 ετών που είχαν κάνει αντιγριπικό εμβόλιο και άλλους τόσους με μέση ηλικία 74 ετών που δεν είχαν κάνει αυτό το εμβόλιο. Διαπιστώθηκε ότι μέσα στα επόμενα χρόνια το 5,1% των εμβολιασμένων κατά της γρίπης διαγνώστηκαν με Αλτσχάιμερ, έναντι 8,5% των ανεμβολίαστων.

«Βρήκαμε ότι ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων κατά της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο της εμφάνισης νόσου Αλτσχάιμερ για αρκετά χρόνια. Ο βαθμός προστασίας αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των ετών που ένας άνθρωπος έχει κάνει ετήσια αντιγριπικά εμβόλια. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα εκδήλωσης Αλτσχάιμερ είναι μικρότερη μεταξύ όσων έχουν κάνει συστηματικά αντιγριπικό εμβόλιο κάθε χρόνο. Η μελλοντική έρευνα θα αξιολογήσει κατά πόσο ο αντιγριπικός εμβολιασμός σχετίζεται επίσης με την ταχύτητα εξέλιξης των συμπτωμάτων στους ασθενείς που ήδη έχουν άνοια λόγω Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο δρ Μπουκμπάιντερ.

Ο καθηγητής νευρολογίας Πολ Σουλτς του ίδιου πανεπιστημίου ανέφερε ότι «εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι αρκετά εμβόλια μπορεί να προστατεύουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ, θεωρούμε ότι δεν πρόκειται για θετική επίπτωση μόνο του αντιγριπικού εμβολίου».

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει μειωμένος κίνδυνος άνοιας μετά από εμβολιασμό για τέτανο, έρπη, πολιομυελίτιδα κ.α. Καθώς ολοένα περισσότερος χρόνος περνάει μετά τους εμβολιασμούς κατά της Covid-19, οι ερευνητές ανέφεραν ότι θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο παρόμοιο όφελος για την άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ προκύπτει μετά τα εμβόλια κατά του κορονοϊού.

