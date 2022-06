Πολιτική

Οικονόμου: Τον Ιούλιο η συζήτηση στη Βουλή για την κοινωνική πολιτική της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε τα 12 σημεία της κοινωνικής πολιτικής και τα αποτελέσματα που αυτή είχε για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους ευάλωτους

«Η κυβέρνηση όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες καλύπτεται απόλυτα σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις από τα συμπεράσματα της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπως αυτά υιοθετήθηκαν ομόφωνα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επανέλαβε ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την τουρκική προκλητικότητα καθώς και ότι η Τουρκία οφείλει να σέβεται την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της ΕΕ και απευθύνει παράλληλα πρόσκληση προς τη γείτονα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο και να μειώσει την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Υπάρχουν, όπως τόνισε ο πρωθυπουργός δύο δρόμοι για την Τουρκία: Από τη μια ο δρόμος της αποκλιμάκωσης και του παραγωγικού διαλόγου με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από την άλλη, ο δρόμος της κλιμάκωσης ο οποίος θα οδηγήσει την Τουρκία σε περαιτέρω απομάκρυνση από την ευρωπαϊκή οικογένεια αφήνοντας ανοιχτή τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να παίξει το παιχνίδι της ρητορικής έντασης η οποία συχνά στοχεύει στο εσωτερικό ακροατήριο. Θα συνεχίσει ωστόσο να προβάλει σε όλα τα φόρα τις θέσεις της και να υπερασπίζεται με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα την εθνική της κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», υπογράμμισε ο κ. Οικονόμου.

Είπε επίσης ότι «η κυβέρνηση εκφράζει παράλληλα την ικανοποίησή της για την ομόφωνη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποδώσει καθεστώς υποψήφιας χώρας στην Ουκρανία και τη Μολδαβία καθώς και την προοπτική απόδοσης υποψήφιας χώρας στη Γεωργία αλλά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».

Ακόμη τόνισε ότι στη σύνοδο ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση της χώρας μας ότι τα δυτικά Βαλκάνια είναι μέρος της Ευρώπης και θα πρέπει αφενός μεν η Ευρώπη να επιδείξει πραγματικό ενδιαφέρον προσέγγισης και αφετέρου οι χώρες αυτές να κινηθούν με μεγαλύτερο θάρρος στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις ώστε να έρθουν πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο συμβάλλοντας στη σταθερότητα της περιοχής.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο έργο της κυβέρνησης, από την ανάληψη της διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι εφάρμοσε πολιτικές με έντονο κοινωνικό πρόσημο.

Υπογράμμισε ότι οι πολιτικές αυτές κατέστησαν δυνατές με τη δυνατότητα που εξασφαλίστηκε χάρη στο οικονομικό σχέδιο, την επαγγελματική διαχείριση των δεδομένων και τις μελετημένες νομοθετικές παρεμβάσεις

Οι πολιτικές αυτές και τα αποτελέσματά τους θα παρουσιαστούν αναλυτικά σε προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή στις 6/7 κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού για όλα τα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική πολιτική.

Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά σε 12 κομβικά σημεία της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης και στα αποτελέσματα που αυτή είχε για τους εργαζόμενους, τους ανέργους και τους ευάλωτους συμπολίτες μας.

Τόνισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε μια κατάσταση άθλια και κανείς δεν την ξεχνά: υψηλότατη ανεργία, χαμηλοί μισθοί, μαζική μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, εκατοντάδες χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις συντάξεων, τεράστιες έμφυλες ανισότητες στον εργασιακό χώρο, ανύπαρκτη μέριμνα για τις ποσοτικές αλλά και ποιοτικές διαστάσεις του δημογραφικού προβλήματος.

«Η κυβέρνησή μας μετέτρεψε τον καρπό των οικονομικών της πολιτικών σε κοινωνικό κεκτημένο για την εργασία, την ασφάλιση, την κοινωνική προστασία», τόνισε ο κ. Οικονόμου. «Γιατί αρχή μας είναι όπως έχουμε πει πολλές φορές είναι ο πολιτικός ανθρωπισμός, γιατί όλα πρέπει να γίνονται πρώτα για τον άνθρωπο».

Ειδικότερα αναφέρθηκε στη μείωση της ανεργίας, στην αξιοποίηση κάθε εθνικής και κοινοτικής δυνατότητας και στη δημιουργία νέων εργαλείων χρηματοδότησης ώστε να παρασχεθούν 10 δισεκ. ευρώ στήριξη για εργαζόμενους και ανέργους στην περίοδο της πανδημίας. Επίσης, στην παροχή 2,8 δισεκ. σε προγράμματα ένταξης 380.563 ανέργων στην αγορά εργασίας την τριετία 2020-2022. Ανέφερε ενδεικτικά ότι παρά την πανδημία ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) έχει τριπλασιαστεί, καθώς δημιουργούνται 31.661 θέσεις εργασίας τον χρόνο έναντι 10.627 την τετραετία διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρόσθεσε ότι στους ανέργους δόθηκαν θεσμικές δυνατότητες ώστε να στηριχθούν ενεργά και αποτελεσματικά όσοι αναζητούν εργασία. Επίσης αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε η κατάρτιση.

«Έκτον, δίνουμε δύναμη στον εργαζόμενο με τον νόμο για την προστασία της εργασίας», τόνισε ο κ. Οικονόμου και ανέφερε χαρακτηριστικές περιπτώσεις.

Ως έβδομο ανέφερε την κομβικής σημασίας απόφαση τη μέριμνα για την αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων έμμεσα και άμεσα.

«Παράλληλα με τις πολιτικές αποδίδουμε σεβασμό και δικαιοσύνη στην τρίτη ηλικία», τόνισε και αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα μέτρα.

"Με καθοριστικές παρεμβάσεις κόψαμε τον γόρδιο δεσμό των εκκρεμών συντάξεων", τόνισε στη συνέχεια και αναφέρθηκε ακόμη στις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό, στη σημαντική δουλειά που έχει γίνει και στο σκέλος της κοινωνικής προστασίας αλλά και στον εκσυγχρονισμό της Ελλάδα αναφορικά με πολιτικές υπέρβασης του σεξισμού, των έμφυλων ανισοτήτων και της προώθησης της ισότητας των φύλων.

«Το εύρος και το βάθος του κυβερνητικού έργου, συντελέστηκε μέσα σε συνθήκες αλλεπάλληλων και τεράστιων διεθνών κρίσεων. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και οι επιπτώσεις τόσο των κρίσεων όσο και της δεκαετίας των μνημονίων ταλαιπωρούν την χώρα και τους ανθρώπους της», είπε ο κ. Οικονόμου ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του. «Θα μείνουμε προσηλωμένοι στο βασικό ζητούμενο της πολιτικής, αλλά και της διακυβέρνησης στην εποχή μας: Να διέλθουμε αβλαβώς από τον ωκεανό των κρίσεων και να πετύχουμε μαζί περισσότερα για τον καθένα, αλλά και για όλους, για την Πατρίδα, για το λαό μας και για το Έθνος μας», κατέληξε.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Ρούλα Πισπιρίγκου: Προσπαθούν να μου φορτώσουν τους θανάτους και των άλλων παιδιών

Wimbledon: Η Σάκκαρη ρίχνεται στη μάχη