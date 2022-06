Κόσμος

Εύζωνες: σύλληψη άνδρα για εγκλήματα πολέμου στην Γιουκοσλαβία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύλληψη, φαίνεται να... χάλασε τα πλάνα του Σέρβου που ήθελε να περάσει τις καλοκαιρινές του διακοπές στον Πλαταμώνα.

Υπό κράτηση παραμένει με απόφαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης 59χρονος Σέρβος, ο οποίος συνελήφθη με ευρωπαϊκό ένταλμα των κροατικών αρχών, κατηγορούμενος για εγκλήματα πολέμου που φέρεται να τέλεσε στον εμφύλιο της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το 1991.

Ο 59χρονος συνελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα στους Ευζώνους, καθώς κατευθυνόταν με την οικογένειά του για διακοπές στον Πλαταμώνα Πιερίας.

Σύμφωνα με τα κροατικά διωκτικά έγγραφα, κατηγορείται ότι συμμετείχε σε στρατιωτική μονάδα που κατέστρεψε υποδομές και εκτέλεσε άμαχο πληθυσμό στις κροατικές πόλεις Βότσιν και Χουμ. Ο ίδιος αρνείται ότι τέλεσε εγκλήματα πολέμου, ενώ φέρεται να υποστηρίζει ότι υπήρξε απλός στρατιώτης και εκτελούσε εντολές.

Για την έκδοσή του ή μη θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία στην Ραφήνα: Συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 42χρονου

Χαϊδάρι: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου

Ρεγγίνα Μακέδου: στο νοσοκομείο ξανά μετά τη μεταμόσχευση