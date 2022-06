Πολιτική

Τούρκος αντιδήμαρχος φωτογραφίζεται με τη σημαία της “Δυτικής Θράκης”

Νέες προκλήσεις από Τούρκο αντιδήμαρχο που κρατούσε σημαία της "Δυτικής Θράκης".

Δεν έχουν τελειωμό οι προκλήσεις από πολιτικούς της Τουρκίας, που με κάθε τρόπο εντείνουν περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά το περιστατικό με τον αρχηγό κόμματος της Τουρκίας που ανοιξε την τουρκική σημαία μπροστά στην ελληνική βουλή, ένα ακόμη περιστατικό, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο Τσεμ Κουρσάντ Χασάνογλου, αντιδήμαρχος του Οσμανγκάζι έλαβε μέρος σε κολυμβητικό αγώνα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πολιτισμού και Τέχνης «Lycian Kas» που διοργανώνεται για 23η φορά από τον τουρκικό δήμο Κας.

Μπορεί το Φεστιβάλ αυτό να θέλει να προωθήσει την ειρήνη και τις καλές σχέσεις όμως ο Τούρκος αντιδήμαρχος ήθελε να περάσει ένα δικό του μήνυμα.

Στγκεκριμένα ανέφερε μέσα από ανάρτησή του στο Twitter: «Κολύμπησα 7,1 χλμ από το Καστελόριζο μέχρι την περιοχή μας Kας σε 2 ώρες και 41 λεπτά. Στη Γαλάζια Πατρίδα κολυμπήσαμε για την ειρήνη στο Αιγαίο. Αφιερώνω αυτό το κολύμπι στη νεολαία της Τουρκικής Ένωσης Νέων Κομοτηνής και στην Τουρκική Μειονότητα Δυτικής Θράκης».

Yunanistan Meis adas?ndan Kas ilcemize 7.1 km’lik mesafeyi 2 saat 41 dakikada yuzdum .#Mavivatan’da kulaclar? Ege’de bar?s icin att?k . Bu yuzmemi Gumulcine Turk gencler birligi ve Bat? Trakya Turk az?nl?g?n genclerine armagan ediyorum.@GumlcineTurkGB pic.twitter.com/N7oowz7cxK — Cem Kursad Hasanoglu (@Cem_Kursad) June 26, 2022

