Μηταράκης: οι τουρκικές Αρχές βοηθούν τους παράτυπους μετανάστες να μπουν στις λέμβους

Τι ανέφερε για την μεταναστευτική κρίση αλλά και τις τουρκικές προκλήσεις ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στα μέλη της επιτροπής LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, απευθύνθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, κατόπιν αποδοχής του σχετικού αιτήματος από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Juan Fernando Lopez Aguilar.

Ο κ. Μηταράκης είχε αιτηθεί με την επιστολή του, να παράσχει λεπτομερή ενημέρωση για τις επίπονες προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση, σύμφωνα πάντα με το κεκτημένο της Ε.Ε., ενώ έκανε εκτενή αναφορά στις προκλήσεις από την Τουρκία ενάντια στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και με εμπρηστικές, αναθεωρητικές και νομικά αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. «Η Ελλάδα για άλλη μια φορά γίνεται μάρτυρας της αύξησης της πίεσης στα χερσαία σύνορα του Έβρου αλλά και στα νησιά του Αιγαίου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την Κοινή Δήλωση ΕΕ - Τουρκίας, ο κ. Μηταράκης επεσήμανε ότι: ‘’εάν η Τουρκία είχε εφαρμόσει το κομμάτι της συμφωνίας που της αναλογεί με την ΕΕ, δεν θα κάναμε αυτήν τη συζήτηση σήμερα. Κάθε σκάφος που φεύγει παράτυπα από την Τουρκία, θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, κάθε μέρα. Σύμφωνα με σημαντικό αριθμό μαρτυριών από αιτούντες άσυλο, οι τουρκικές αρχές ενθαρρύνουν ενεργά τις παράνομες αναχωρήσεις.’’

Επιπλέον, ο κ. Μηταράκης πρόσθεσε: ''η Ελλάδα θα περίμενε έναν ακόμη πιο ενεργό ρόλο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, καλώντας την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της κοινής δήλωσης του 2016 και να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της, συγκεκριμένα αποτροπή αναχωρήσεων, σταματώντας την ώθηση προς τα εμπρός, και αποδοχή επιστροφών όσων δεν δικαιούνται προστασία.’’

Παράλληλα, ο κ. Μηταράκης έκανε εκτενή αναφορά και στις προκλήσεις της Τουρκίας, κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας λέγοντας: ‘’αντιμετωπίζουμε και εμπρηστικές, αναθεωρητικές και νομικά αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Αυτές οι απειλές παραβιάζουν σαφώς το διεθνές δίκαιο και εγείρουν πραγματικές και άμεσες ανησυχίες για την ασφάλεια στα σύνορα. Παρά αυτές τις δυσκολίες, τα τελευταία τρία χρόνια, σε συνεργασία με την Επιτροπή, εργαστήκαμε για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης.’’

Πιο συγκεκριμένα για την κατάσταση στον Έβρο τους τελευταίους μήνες, ο κ. Μηταράκης εξήγησε ότι ''τα δίκτυα λαθρεμπορων έχουν επινοήσει μια νέα μέθοδο παράκαμψης των συνοριακών ελέγχων και χειραγώγηση του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και δικαιοσύνης. Οι λαθρέμποροι εγκαταλείπουν ομάδες μεταναστών σε νησίδες που δημιουργούνται από την εποχική χαμηλή ροή του ποταμού Έβρου. Στη συνέχεια ειδοποιούν συγκεκριμένες ΜΚΟ, που ειδικεύονται στη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων.

Αυτές οι ΜΚΟ με τη σειρά τους ειδοποιούν τις ελληνικές αρχές υποστηρίζοντας ότι βρίσκονται σε κίνδυνο, και καταθέτουν επίσης αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με τον τελευταίο να αντιδρά υποδεικνύοντας προσωρινά μέτρα, τα οποία φυσικά δεν προδικάζουν την ουσία καμίας υπόθεσης.’’

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ξεκαθάρισε ότι: ‘’η Ελλάδα προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και αναχαιτίζει παράνομες απόπειρες εισόδου στο έδαφος της ΕΕ. Αλλά το κάνει με τον πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πάνω απ' όλα του δικαιώματος στη ζωή. Και βελτιώσαμε το ρυθμιστικό μας πλαίσιο μέσω μεγαλύτερης συμμετοχής ανεξάρτητων μηχανισμών παρακολούθησης για να διασφαλίσουμε ότι οποιοσδήποτε ισχυρισμός διερευνάται κατάλληλα.’’

