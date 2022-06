Πολιτισμός

Μητσοτάκης: το Erasmus διάπλασε μια γενιά Ελλήνων που "χώρα" της είναι η Ευρώπη

Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στο Ζάππειο, με αφορμή την συμπλήρωση 35 χρόνων από την έναρξη του Erasmus. Ο Πρωθυπουργός ποιας χώρας σπούδασε στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος.

«Το πρόγραμμα Erasmus είναι μια επιτυχία της Ευρώπης, μπαίνει πια στην ωριμότητά του, γίνεται μεσήλικας έχοντας συμπληρώσει 35 χρόνια, διευρύνει τους ορίζοντές του και από ένα σχέδιο το οποίο ξεκίνησε ως μία περιορισμένη ανταλλαγή φοιτητών έγινε γρήγορα ακαδημαϊκή συνεργασία, και έμπρακτη απόδειξη του πώς αντιλαμβανόμαστε πραγματικά τη δια βίου μάθηση» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο Ζάππειο, στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 35 χρόνων από την έναρξη του προγράμματος Erasmus.

Επεσήμανε ότι έχει υποδεχθεί παραπάνω από 5 εκατομμύρια Ευρωπαίους και όπως είπε χαρακτηριστικά κάποτε ρωτούσαν αν «θα πας Erasmus;», γιατί ήταν κάτι το καινοτόμο και το πολύ διαφορετικό, ενώ σήμερα η ερώτηση είναι «πού θα πας Erasmus;».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το πρόγραμμα αυτό έχει ταυτιστεί με τις ακαδημαϊκές αλλά και με τις επαγγελματικές στοχεύσεις της νεολαίας όπως και με την καθημερινότητά τους γιατί σημαίνει, όχι μόνο μαθήματα, αλλά και κοινές εμπειρίες πέρα από τα σύνορα. Ακόμη είπε ότι έφερε κοντά νέους και νέες από όλα τα σημεία της Ευρώπης οι οποίοι ανταλλάσσοντας τις τοπικές τους αναφορές, προσέφεραν στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας προς όφελος των ιδίων και των χωρών τους.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε, επίσης, ότι η γενιά του Erasmus αφήνει ήδη έντονο το αποτύπωμά της στην πολιτική, οικονομική, στην καλλιτεχνική ζωή της Ευρώπης.

«Ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ξαβιέ Μπετέλ δηλώνει ακόμη ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και τη Νομική της σχολή. Καμία άλλη δράση της ΕΕ δεν διαθέτει τόση ακτινοβολία και επίδραση, αθόρυβη αλλά ουσιαστική» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε, επίσης, πως το πρόγραμμα Erasmus όχι μόνο προσφέρει πλεονεκτήματα στους νέους που πολύ δύσκολα θα αγνοήσει ένας απαιτητικός εργοδότης, αλλά είναι, ταυτόχρονα, κι ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει καθηγητές και δασκάλους, αυτούς τους οποίους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

«Και βέβαια για την πατρίδα μας το Erasmus παραμένει ο πιο σταθερός δίαυλος επικοινωνίας των Πανεπιστημίων μας με πολλά ευρωπαϊκά ιδρύματα, μέσω ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων», επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που θα γίνει νόμος του κράτους μέχρι το τέλος Ιουλίου προβλέπεται για πρώτη φορά η καθιέρωση εσωτερικών Erasmus.

«Αλλά πάνω απ' όλα το Erasmus ήταν και πιστεύω ότι παραμένει ο πιο ισχυρός δεσμός μεταξύ των νέων Ευρωπαίων καλλιεργώντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το παραγωγικό αίσθημα ότι ανήκουμε τελικά όλοι στην ίδια μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια», είπε ο πρωθυπουργός. «Είναι μία Ένωση που δεν είναι μόνο οικονομική και πολιτική αλλά είναι μία Ένωση αξιών με μια πλούσια ευρωπαϊκή κληρονομιά και μ' ένα δυναμικό μέλλον. Στην ενωμένη Ευρώπη ανήκουμε όλοι μας, στο πιο φιλόδοξο, υπερεθνικό, δημοκρατικό εγχείρημα της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας».

«Το Erasmus είχε αποφασιστική συμβολή στη διάπλαση μια νέας γενιάς Ελλήνων με πατρίδα την Ελλάδα, αλλά με χώρα την Ευρώπη. Είναι μια γενιά, που δεν ταύτιζε την ΕΕ ούτε με τις επιδοτήσεις μόνο, ούτε σίγουρα με την πηγή όλων των κακών, όπως συχνά τη θέλει η φθηνή δημαγωγία που δυστυχώς αναπτύσσεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και δεν αποτελεί μόνο ελληνική ιδιαιτερότητα. Είναι αυτή η γενιά των νέων ανοιχτών ευρωπαϊκών οριζόντων που αντιστάθηκε έμπρακτα στον αντιευρωπαϊσμό και στην εθνολαϊκιστική αναδίπλωση» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, και στο Erasmus plus που ξεκίνησε το 2014 και συνεχώς διαφοροποιείται και διευρύνεται, ώστε δεν αφορά πλέον μόνο φοιτητές αλλά και σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και μαθητές, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας και ακόμη συμμετέχοντες σε προγράμματα διά βίου μάθησης, όπως και σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία. Είπε ότι μέχρι τώρα για τη λειτουργία του προγράμματος έχει διατεθεί σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

«Θα το ξαναπώ είναι ένα στοίχημα το οποίο είναι και ευρωπαϊκό είναι ταυτόχρονα και εθνικό. Σήμερα μάλιστα παίρνει νέα διάσταση, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξαναφέρνει τον πόλεμο στην ήπειρό μας, ξαναφέρνει δυστυχώς την ακρίβεια, τον πληθωρισμό στις κοινωνίες μας. Την εύφλεκτη ύλη δηλαδή για να ξαναφουντώσει η φωτιά του λαϊκισμού και της ευρωπαϊκής αμφισβήτησης που κάθε φορά εκτρέπει τις πραγματικές αιτίες μιας κρίσης», υπογράμμισε.

Ακόμη ανέφερε πως σε μια τέτοια δύσκολη εποχή «χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ την ενότητα των ευρωπαϊκών λαών, την ενότητα των νέων της Ευρώπης στη βάση των αρχών που έκαναν μέχρι σήμερα την Ευρώπη πραγματικό πρωταγωνιστή. Την ελευθερία την εθνική ανεξαρτησία, τη διεθνή νομιμότητα, τη δημοκρατία, τις ανοιχτές και δημιουργικές κοινωνίες, την ανεκτικότητα, την ανοχή στη διαφορετικότητα» είπε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως όλα αυτά πρέπει να έχουν συνέχεια και πρεσβευτή τη νεολαία μας.

Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε μάλιστα την ομιλία του με αναφορά σε κάτι που είχε γράψει ο Ουμπέρτο Έκο. «Το Erasmus έφτιαξε την πρώτη γενιά γνήσιων Ευρωπαίων» είχε γράψει ο Έκο καθώς και ότι θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό όχι μόνο για τους φοιτητές αλλά για κάθε εργαζόμενο. «Όλοι δηλαδή να περνούν χρόνο στην Ευρώπη και να ενσωματώνονται σε αυτή».

