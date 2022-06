Υγεία - Περιβάλλον

Πέμπτο Αθηναϊκό Διεθνές Συμπόσιο για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος

Θα διεξαχθεί στην Αθήνα, με παγκόσμια ζωντανή μετάδοση ενδοσκοπικών πράξεων από το Metropolitan Hospital.

Το 5ο Αθηναϊκό Διεθνές Συμπόσιο για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος θα διεξαχθεί στην Αθήνα την 1η και 2 Ιουλίου με τη συμμετοχή κορυφαίων γαστρεντερολόγων από όλο τον κόσμο, ενώ θα περιλαμβάνει σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση ενδοσκοπικές πράξεις που θα διεξαχθούν και στο Metropolitan Hospital.

Στο Συμπόσιο θα παρουσιαστούν οι τελευταίες εξελίξεις και οι πιο σύγχρονες τεχνικές στον τομέα της ενδοσκοπικής γαστρεντερολογίας με διαλέξεις, περισσότερες από 20 ιατρικές πράξεις σε απευθείας δορυφορική μετάδοση και εφαρμογές με τη χρήση νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο Συμπόσιο συμμετέχουν επιφανείς γαστρεντερολόγοι από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αυστραλία και διαδικτυακά από την Ιαπωνία και Κίνα που έχουν διακριθεί για την επιτυχή εφαρμογή νεότερων επεμβατικών ενδοσκοπικών πράξεων για τις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα, όπως είναι η αφαίρεση αρχόμενων όγκων–πολυπόδων του πεπτικού συστήματος, η μυοτομή του οισοφαγικού σφιγκτήρα στην αχαλασία, η διατομή του εκκολπώματος zenker, η παροχέτευση παγκρεατικών κύστεων και ο καυτηριασμός του οισοφάγου Barrett.

Σημειώνεται ότι η σύγχρονη ενδοσκοπική γαστρεντερολογία παρέχει πλέον τη δυνατότητα για ελάχιστα επεμβατικές πράξεις και με χαμηλότερο οικονομικό κόστος που απαιτούν μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο και προσφέρουν ψηλά ποσοστά επιτυχίας, μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτερη επανάκαμψη του ασθενούς στην καθημερινότητα.

Βασικοί στόχοι και δραστηριότητες του 5ου Αθηναϊκού Διεθνούς Συμποσίου είναι:

Βασική γνώση: Εκτενείς διαλέξεις σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στις πεπτικές παθήσεις, προθεραπευτικές αξιολογήσεις και παρακολούθηση μετά τη θεραπεία

Εκτενείς διαλέξεις σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στις πεπτικές παθήσεις, προθεραπευτικές αξιολογήσεις και παρακολούθηση μετά τη θεραπεία Ζωντανές διαδικασίες: Ζωντανές επιδείξεις περιστατικών μέσω δορυφορικής μετάδοσης

Ζωντανές επιδείξεις περιστατικών μέσω δορυφορικής μετάδοσης Πρακτική εμπειρία: Πρακτικά μαθήματα όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό στον τομέα

Πρακτικά μαθήματα όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται χρησιμοποιώντας τον πιο πρόσφατο εξοπλισμό στον τομέα Διευρυμένα επιστημονικά πεδία: Διεπιστημονικές ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων IBD και ηπατικής νόσου

Διεπιστημονικές ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων IBD και ηπατικής νόσου Νέες Τεχνολογίες: Διερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης που αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εξελίξεις στον τομέα μας τον τελευταίο καιρό

Το Συμπόσιο διοργανώνεται από το Asian Institute of Gastroenterology με επιστημονικούς συνεργάτες την Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία και την Επαγγελματική Ένωση Γαστρεντερολόγων Ελλάδας.

Το 5ο Αθηναϊκό Διεθνές Συμπόσιο για τις παθήσεις του πεπτικού συστήματος θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και από την Ελλάδα συμμετέχουν τα Θεραπευτήρια Metropolitan Hospital και Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center.

Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ

