ΗΠΑ: Δεκάδες μετανάστες νεκροί μέσα σε νταλίκα (εικόνες)

Τουλάχιστον 46 νεκροί, ανάμεσα τους πολλοί νέοι και έφηβοι. Δεκάδες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία.

Ο Τσαρλς Χουντ, επικεφαλής του πυροσβεστικού σώματος του Σαν Αντόνιο επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου χθες Δευτέρα το βράδυ (τοπική ώρα· τα ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδας) πως βρέθηκαν 46 πτώματα μέσα στο ρυμουλκό φορτηγού που μετέφερε παράτυπους μετανάστες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, 16 άνθρωποι, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της μεγαλούπολης της πολιτείας Τέξας, η οποία απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Μεξικό. Διαβεβαίωσε ότι ανάμεσα στους νεκρούς δεν υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν όμως έφηβοι και νέοι.

Ο επικεφαλής της πυροσβεστικής (σ.σ. η οποία διαχειρίζεται επίσης τα ασθενοφόρα των κέντρων άμεσης βοήθειας σε πολλά αστικά κέντρα των ΗΠΑ) αφηγήθηκε πως οι ασθενείς που διακομίστηκαν σε νοσοκομεία έκαιγαν, είχαν υποστεί θερμοπληξία και είχαν εμφανή εξάντληση. Μέσα στο ρυμουλκό του φορτηγού, υπογράμμισε, δεν υπήρχε η παραμικρή ένδειξη πως είχαν στη διάθεσή τους νερό. Η θερμοκρασία στο Σαν Αντόνιο έφθανε χθες τους 39,4° Κελσίου, με υψηλή υγρασία.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, οι άνδρες του βρέθηκαν μπροστά σ’ έναν σωρό πτώματα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Σαν Αντόνιο Ουίλιαμ ΜακΜάνους έκανε λόγο για το χειρότερο συμβάν του είδους στην ιστορία της πόλης. Ανακοίνωσε πως τρία πρόσωπα έχουν συλληφθεί και διευκρίνισε πως η έρευνα για το τραγικό συμβάν θα διενεργηθεί από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Μαρσέλο Εμπράρδ, αναφερόμενος από την πλευρά του μέσω Twitter «στην τραγωδία στο Τέξας», τόνισε πως ο γενικός πρόξενος του Μεξικού στο Σαν Αντόνιο επρόκειτο να μεταβεί επιτόπου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της μεξικανικής διπλωματίας, ανάμεσα στους μετανάστες που έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία του Τέξας είναι δύο πολίτες της Γουατεμάλας.

Τον Ιούλιο του 2017, δέκα μετανάστες είχαν επίσης βρεθεί νεκροί μέσα σε ρυμουλκό φορτηγού που βρέθηκε από την αστυνομία του Σαν Αντόνιο σε χώρο στάθμευσης σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Wal-Mart. Ο οδηγός του φορτηγού, ο Τζέιμς Μάθιου Μπράντλι Τζούνιορ, καταδικάστηκε το 2018 να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για τον ρόλο του στη διακίνηση.

