ANT1+: Ιστορίες αληθινού εγκλήματος και επιστημονικής φαντασίας σε πρώτη προβολή

Με συναρπαστικές ξένες σειρές, που μαγνητίζουν το ενδιαφέρον του κοινού, εμπλουτίζεται η πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤ1.

Το ΑΝΤ1+ συνεχίζει να εξελίσσεται, αναβαθμίζοντας το περιεχόμενό του με τις συναρπαστικές ξένες σειρές Noughts + Crosses, Brave New World και Dr. Death. Οι συνδρομητές της streaming πλατφόρμας σε Ελλάδα και Κύπρο μπορούν να ανακαλύψουν τους αποκλειστικούς τίτλους σε πρώτη προβολή, απολαμβάνοντας μια κορυφαία εμπειρία θέασης και ψυχαγωγίας.

To Noughts + Crosses είναι μια πρωτότυπη σειρά του BBC, με πλοκή που διαδραματίζεται σε έναν εναλλακτικό, αντίστροφο κόσμο. Η Αγγλία είναι αποικία της Αφρικής και η κοινωνία χωρίζεται σε δύο τάξεις, τους ισχυρούς Σταυρούς και τα καταπιεσμένα Μηδενικά. Οι Σταυροί ελέγχουν την κυβέρνηση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, επιβάλλοντας τους δικούς τους νόμους και κανόνες, που οδηγούν σε βία, αναταραχές και ωθούν τα Μηδενικά στην ανταρσία. Μέσα σε αυτήν την αντεστραμμένη κοινωνία, όπου οι Σταυροί και τα Μηδενικά είναι ορκισμένοι εχθροί, ο έρωτας ανάμεσα στις δύο φατρίες δεν είναι επιλογή. Όμως, η Σέφι και ο Κάλουμ, αψηφώντας τις οικογένειές τους, αρνούνται να τους χωρίσει το χρώμα και επιλέγουν ο ένας τον άλλον. Στο τέλος, το Noughts + Crosses είναι μια ιστορία κοινωνικού διχασμού, ρατσισμού, αγάπης και εξουσίας.

Η ανατρεπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας Brave New World αποτελεί την τηλεοπτική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Aldous Huxley και απεικονίζει ένα παράλληλο, φανταστικό σύμπαν όπου η απόλαυση και η νωθρότητα είναι οι ύψιστες αρετές. Στην αλλόκοτη κοινωνία του Νέου Λονδίνου, ισχύουν τρεις κανόνες: όχι ιδιωτικότητα, όχι οικογένεια, όχι μονογαμία. Όλοι ανήκουν σε όλους, οι ρόλοι των πολιτών καθορίζονται από ένα αυστηρό σύστημα με κάστες, ενώ οι άνθρωποι ελέγχονται μέσω φαρμάκων, που ρυθμίζουν τη διάθεση και είναι παραδομένοι σε ένα δόγμα ηδονισμού. Ο «τέλειος» αυτός κόσμος απειλείται από την άφιξη του Τζον, ενός βάρβαρου με ριζοσπαστικές απόψεις για την αυτοδιάθεση των πολιτών, που θα αντισταθεί στην καταπίεση που επιβάλλει ένα εικονικό καθεστώς απόλυτης, αλλά απατηλής, ελευθερίας.

Το επιτυχημένο ανατριχιαστικό θρίλερ Dr. Death, με δημοφιλές καστ στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Joshua Jackson, Alec Baldwin, Christian Slater και AnnaSophia Robb, είναι εμπνευσμένο από το διάσημο podcast που βασίστηκε στην τρομακτική και πέρα για πέρα αληθινή ιστορία του Δρ. Κρίστοφερ Νταντς. Μέσα σε 8 ώρες, η σειρά δίνει σάρκα και οστά στους φόβους και στις ανασφάλειες που κατακλύζουν κάθε απλό άνθρωπο στη σκέψη μιας χειρουργικής επέμβασης. Η πλοκή ακολουθεί τα εφιαλτικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από τα φοιτητικά χρόνια του Δρ. Νταντς στην ιατρική, μέχρι την καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη, που έβαλε τέλος στην εγκληματική του δράση. Ο Joshua Jackson, με ερμηνεία που κόβει την ανάσα, φέρνει με μαεστρία στο φως το ερώτημα γύρω από τον χαρακτήρα και τα κίνητρα του Νταντς, που τριγυρίζει στο μυαλό όλων καθ’ όλη τη διάρκεια της σειράς: ήταν τρελός, σατανικός, ή απλώς επικίνδυνα ανίκανος; Όπως είπε και ο Alec Baldwin, η απορία όλων «δεν είναι γιατί το έκανε, αλλά πώς τη γλίτωσε».

