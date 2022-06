Οικονομία

Power Pass: παράταση για τις αιτήσεις

Μέχρι πότε έχουν πλέον διορία οι καταναλωτές, να υποβάλλουν αίτηση για το βοήθημα, το ύψος του οποίου φθάνει τα 600 ευρώ.

"Λόγω συνεχούς ροής αιτήσεων και προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, δίνεται παράταση ως τις 5 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση της αύξησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (power pass) στη σχετική πλατφόρμα", αναφέρεται σε ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου.

Υπενθυμίζεται πως η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Ιουνίου.

Power Pass

Υποβολή αίτησης για την χορήγηση του power pass και την αποζημίωση έως και 600 ευρώ προβλέπεται για όσους έχουν επιπλέον χρεώσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα στο χρονικό διάστημα έκδοσης των λογαριασμών από την 1η Δεκεμβρίου του 2021 έως και τις 31 Μαΐου του 2022 και πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Πλέονη πλατφόρμα είναι ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ.

Η αποζημίωση καταβάλλεται για το 60% των επιπλέον χρεώσεων, αφού πρώτα αφαιρεθούν από αυτές οι επιδοτήσεις του κράτους και οι πιθανές επιδοτήσεις από τους παρόχους.

Ας δούμε μερικά ενδεικτικά παραδείγματα.

Αν κάποιος έχει επιπλέον χρεώσεις, μετά την αφαίρεση των επιδοτήσεων για το εν λόγω διάστημα, συνολικού ύψους 300 ευρώ, θα λάβει αποζημίωση 180 ευρώ. Αν οι επιπλέον χρεώσεις ανέρχονται σε 800 ευρώ, η αποζημίωση θα διαμορφωθεί στα 480 ευρώ. Αν οι χρεώσεις είναι από 1.000 ευρώ και πάνω και πάλι η αποζημίωση θα είναι 600 ευρώ.

Τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως και τις 15 Ιουλίου.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το Power Pass

Ποιοι είναι δικαιούχοι: Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενίσχυση αφορά τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας των δικαιούχων, καθώς και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών τους που σπουδάζουν.

Οικονομική ενίσχυση: Για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, κάθε αριθμός παροχής ρεύματος, για κάθε μήνα, δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Σε περίπτωση που ένας αριθμός παροχής ρεύματος για κάποιον μήνα τυχόν δηλωθεί από δύο η περισσότερους δικαιούχους, ακολουθείται η διαδικασία καταμερισμού της ενίσχυσης ανά δικαιούχο.

Ύψος αποζημίωσης: Το ποσό της ενίσχυσης ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζεται στο 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της ρήτρας αναπροσαρμογής του λογαριασμού και των ποσών έκπτωσης.

Εξαιρέσεις: Σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά κυμαινόμενο τιμολόγιο ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης. Επίσης, σε περίπτωση που ο λογαριασμός δεν αφορά παροχή οικιακής χρήσης, ο αιτών δεν δικαιούται τη λήψη ενίσχυσης.

Υπολογισμός: Για κυμαινόμενα τιμολόγια, τα οποία δεν αναγράφουν ξεχωριστά στις χρεώσεις τους το ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αναπροσαρμογής, αυτό υπολογίζεται τεκμαρτά από τον προμηθευτή ενέργειας (το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό της χρέωσης προμήθειας ενέργειας με βάση την κατανάλωση, τεκμαρτού ποσού χρέωσης ενέργειας για το οποίο λαμβάνεται υπόψη η τιμή 120 ευρώ ανά MWh).

Εκπτώσεις: Ως εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνονται κάθε μορφής εκπτώσεις, το ύψος των οποίων εξαρτάται από την κατανάλωση ενέργειας του λογαριασμού. Εξαιρούνται οι εκπτώσεις σταθερού ύψους που δεν υπολογίζονται επί της ενέργειας που καταναλώθηκε.

Ποσά ενίσχυσης: Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε δικαιούχους οι οποίοι επιβαρύνθηκαν με συνολική αύξηση των λογαριασμών ρεύματος που έχουν εκδοθεί για ποσό άνω των 30 ευρώ και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ευρώ ανά δικαιούχο. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Που θα πιστωθούν: Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση.

Ψευδή στοιχεία: Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο του αιτούντος από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου, διαπιστωθεί υποβολή ψευδών ή ανακριβών στοιχείων στην αίτηση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης, είναι άμεσα απαιτητό το διπλάσιο ποσό της χορηγηθείσας ενίσχυσης.

Τι θα γίνει με την μισθωμένη κατοικία παιδιών που σπουδάζουν

Ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της μισθωμένης κατοικίας εξαρτώμενων παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν. Ειδικότερα:

Αντλούνται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 τα στοιχεία της κατοικίας που αφορούν ενοίκιο που πληρώθηκε για κατοικία παιδιών της οικογένειας που σπουδάζουν, τα οποία καλείται ο αιτών να επιβεβαιώσει. Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022. Η μεταβολή των στοιχείων της μισθωμένης κατοικίας του παιδιού αποτελεί υπεύθυνη δήλωση προς τη φορολογική αρχή και προ-συμπληρώνεται στα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2022.

Επιπλέον πληροφορίες

Την αποζημίωση θα την λάβουν όλα τα φυσικά πρόσωπα με καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 2020 έως 45.000 ευρώ, για τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας και της κατοικίας των φοιτητών που σπουδάζουν στο εσωτερικό, με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας, της περιόδου 1.12.2021 - 31.5.2022.

Για τη καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην Εφορία το 2021. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη της οικονομικής ενίσχυσης είναι ο δικαιούχος να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2020 έως την 1η Μαΐου 2022.

Όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά φέτος φορολογική δήλωση θα πρέπει να σπεύσουν να την υποβάλουν πριν την υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος. Για τους συγκεκριμένους θα ληφθεί υπόψη το καθαρό οικογενειακό εισόδημα μετά την αφαίρεση των φόρων, που αποκτήθηκε το 2021.

Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι (π.χ. διπλοκατοικίες) η επιδότηση θα δοθεί στο δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται στους δικαιούχους.





