Μεξικό: 79χρονος σκότωσε την 21χρονη σύζυγό του επειδή ήθελε να χωρίσουν

Αφού την πυροβόλησε, ο Hernandez και ο σωματοφύλακάς του, προσπάθησαν να διαφύγουν και μάλιστα όταν έφτασε η αστυνομία στο εστιατόριο προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς!



Η απόφαση της 21χρονης τραγουδίστριας Yrma Lydya να δώσει άλλη μια ευκαιρία στον 79χρονο βάναυσο σύζυγό της στάθηκε μοιραία για την ίδια το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε εστιατόριο στο Μεξικό.

Δέχθηκε να συναντηθεί και να φάει μαζί του σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο. Εκείνος, είχε κλείσει ιδιωτικό χώρο για να φάνε μαζί και εκεί εκτέλεσε το σχέδιό του.

Η βραδιά δεν ξεκίνησε καλά και το ζευγάρι άρχισε και πάλι να τσακώνεται. Τότε ο 79χρονος Jesus Hernandez, έβγαλε το όπλο του και την πυροβόλησε τρείς φορές στο στήθος.

Γνωστή τραγουδίστρια παραδοσιακής μουσικής η 21χρονη προσπαθούσε εδώ και δυο μήνες να πάρει διαζύγιο από τον σύζυγό της. Σύμφωνα με την εφημερίδα Excelsior η Yrma Lydya απευθύνθηκε σε μια γνωστή δικηγορική εταιρεία της Πόλης του Μεξικού τον περασμένο Απρίλιο και ζήτησε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες του διαζυγίου, αφού ο σύζυγός της την κακοποιούσε. Για να το αποδείξει μάλιστα, τους έδωσε και φωτογραφίες με το μελανιασμένο πρόσωπό της.

Η 21χρονη τραγουδίστρια είχε καταγγείλει τον 79χρονο και στην αστυνομία αφού ο Hernandez την είχε ξυλοκοπήσει τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ την είχε απειλήσει και με όπλο.

Τελικά, και οι δυο οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και κρίθηκαν προφυλακιστέοι σε φυλακή της Πόλης του Μεξικού.

Το αίτημα του Jesus Hernandez να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό λόγω της ηλικίας του, απορρίφθηκε από τον δικαστή.

