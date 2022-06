Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Ποινή κάθειρξης 20 ετών για την Γκισλέιν Μάξγουελ

Η Μάξγουελ αρνήθηκε ότι ήταν συνεργός του Έπσταϊν.

Σε 20 χρόνια κάθειρξης καταδικάστηκε η Γκισλέιν Μάξγουελ κατηγορούμενη για αδικήματα σεξουαλικής φύσεως συμπεριλαμβανομένης της διακίνησης νεαρών κοριτσιών.

Η Μάξγουελ ειδικότερα, κατηγορείται πως "τροφοδοτούσε" τον Τζέφρι Έπσταϊν επί δέκα συναπτά έτη και κατά την διάρκεια της σχέσης τους, με ανήλικα θύματα, με την καταδίκη της να δίνει το έναυσμα σε πολλές γυναίκες να μιλούν ανοικτά για το μαρτύριο τους.

Η καταδίκη της για συνέργεια στην σεξουαλική κακοποίηση κοριτσιών από τον Έπσταιν, έρχεται μετά την ποινική δίωξη σύμφωνα με την οποία, Έπσταϊν και Μάξγουελ επιδείκνυαν τα πλούτη και τις συναναστροφές τους με εξέχοντες ανθρώπους για να προσεγγίζουν ευάλωτα κορίτσια και στη συνέχεια να τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά.

Αυτά τα σεξουαλικά εγκλήματα συνέβαιναν όταν το ζευγάρι είχε επαφές με μερικούς από τους πιο διάσημους και πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των πρώην προέδρων των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα Άντριου της Αγγλίας.

Ο Έπσταϊν αυτοκτόνησε στη φυλακή εν αναμομή της δίκης.

Πηγή: Washigton Post