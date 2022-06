Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Η ώρα του Εισαγγελέα - Πότε βγαίνει η απόφαση

Σήμερα η αγόρευσή του Εισαγγελέα επί της ενοχής ή μη του σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη.

Ο εισαγγελέας Έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που δικάζει τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, θα υποβάλει σήμερα την πρόταση του στους δικαστές που θα κρίνουν τον καλλιτέχνη για τις τέσσερις περιπτώσεις βιασμού σε βάρος τριών ανηλίκων αγοριών και ενός ενήλικου άνδρα που τον βαρύνουν.

Μετά από τέσσερις μήνες αποδεικτικής διαδικασίας ο εισαγγελέας Κωνσταντίνος Κούντριας, αφού έχει αξιολογήσει τις μαρτυρίες των τριών καταγγελλόντων που κατέθεσαν για όσα ισχυρίζονται ότι βίωσαν, όσων στάθηκαν στο βήμα για να επιβεβαιώσουν τους μηνυτές αλλά και όσων ήρθαν προς υπεράσπιση του ηθοποιού, σήμερα θα απευθυνθεί προς τους τρεις τακτικούς δικαστές και στους τέσσερις ενόρκους . Ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τους δικαστές να ακολουθήσουν την σκέψη του και να υιοθετήσουν την πρόταση του για την κήρυξη ενόχου ή αθώου του Δημήτρη Λιγνάδη.

Όσα θα αναπτύξει στο δικαστήριο ο εισαγγελικός λειτουργός, δεν αφορούν μόνο τον κατηγορούμενο αλλά και τα φερόμενα θύματα που έσπευσαν στην Δικαιοσύνη και μίλησαν για όσα ισχυρίζονται ότι υπέστησαν από έναν άνθρωπο, που σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα, θαύμαζαν και ανέμεναν την στήριξή του για να ξεφύγουν από τις δυσμενείς συνθήκες ζωής που ζούσαν τότε.

Μέχρι την έναρξη της δίκης, ο Δημήτρης Λιγνάδης διάβασε αρκετές εισαγγελικές προτάσεις, για τα αιτήματα άρσης της προσωρινής του κράτησης που απορρίφθηκαν αλλά και για την παραπομπή του σε δίκη, οι οποίες δεν διαφοροποιήθηκαν καθόλου από όσα κατέγραφε το ένταλμα σύλληψης και το ένταλμα που εκδόθηκε για την προφυλάκισή του μετά την απολογία του. "Πρόκειται για άτομο επικίνδυνο, με πάθη και εμμονές, εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά αισθήματα" όπως αναφέρεται πλέον στην δικογραφία.

Σήμερα ο κ. Κούντριας θα διατυπώσει την δική του πεποίθηση για το κατά πόσο η θέση αυτή των συναδέλφων του για τον Δημήτρη Λιγνάδη, είναι και η δική του καταγραφή ή αν θεωρεί πως ο ηθοποιός θα πρέπει να κριθεί αλλιώς .

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του 57χρονου κατηγορούμενου, ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε από τον καλλιτέχνη να του εξηγήσει, να δώσει την δική του εκδοχή στο "γιατί" αυτοί οι άνθρωποι τον καταγγέλλουν για ακραία σεξουαλική βία. "Τι κέρδος έχουν;" ρώτησε ο εισαγγελέας, όπως και η πρόεδρος νωρίτερα.

Μετά τις 9.30 το πρωί σήμερα, ο κ. Κουντριάς θα αναπτύξει το νομικό μέρος των πράξεων που βαρύνουν τον Δημήτρη Λιγνάδη και ακολούθως θα δώσει τις δικές απαντήσεις σε όσα περιγράφονται στο κατηγορητήριο και σε όσα αντιτείνει σε όλα αυτά ο κατηγορούμενος. Θα αξιολογήσει κάθε καταγγελλόμενη πράξη και κάθε πρόσωπο και συνθήκη ώστε τελικά να δώσει την δική του απάντηση για την υπόθεση.

Την σκυτάλη μετά τον εισαγγελέα θα πάρουν οι συνήγοροι της μίας και της άλλης πλευράς με τις αγορεύσεις τους .

Η απόφαση του δικαστηρίου, εκτός απροόπτου, αναμένεται στα μέσα Ιουλίου.

