Πειραιάς: Εργατικό ατύχημα σε πλοίο

Τραυματίστηκε 52 χρονος ναυτικός και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να καταπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά για το προγραμματισμένο δρομολόγιό του το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο "Διονύσιος Σολωμός", στο οποίο χθες στις 11 το βράδυ απαγορεύθηκε ο απόπλους του, λόγω εμπλοκής κάβου στην αριστερή προπέλα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 52χρονου ναυτικού ο οποίος μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.

Κάποιοι από τους 108 επιβάτες που είχαν επιβιβασθεί στο πλοίο και δεν επιθυμούσαν να ταξιδέψουν σήμερα το πρωί, τούς επιστράφησαν τα εισιτήρια.

Το δρομολόγιο του πλοίου είναι από Πειραιά για Σέριφο-Σίφνο-Μήλο.

