Κοινωνία

Πέραμα: Φωτιά σε ρυμουλκό πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ρυμουλκό πλοίο, στο Πέραμα.

Επί τόπου έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΝΑΤΟ – Μαξίμου: Ικανοποίηση για τη συμφωνία ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας

ΗΠΑ: 8χρονος πυροβόλησε και σκότωσε βρέφος ενός έτους

Καναδάς: Νεκροί και βαριά τραυματίες σε απόπειρα ληστείας τράπεζας