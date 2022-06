Αθλητικά

Παναθηναϊκός και Ράντονιτς έδωσαν τα χέρια

Ο Παναθηναϊκός γυρίζει σελίδα με τον Μαυροβούνιο προπονητή στο «τιμόνι» του.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός συμφώνησε στα πάντα με τον Ντέγιαν Ράντονιτς, παραδίδοντας του τα σκήπτρα της τεχνικής ηγεσίας του «τριφυλλιού» για την επόμενη διετία.

«Λευκός καπνός» βγήκε από τα γραφεία της ΒΙΑΝΕΞ, όπου τις τελευταίες ώρες ο Μαυροβούνιος προπονητής (μαζί με τον εκπρόσωπο του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς) συζητούσε με τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού, Αργύρη Πεδουλάκη, το πλάνο που θα ακολουθήσει το «τριφύλλι» με τον ίδιο στη θέση του πρώτου προπονητή.

Ο 52χρονος αποδέχθηκε την προσφορά του Παναθηναϊκού, απαντώντας θετικά στο κλειστό διετές που του προσφέρθηκε, απορρίπτοντας παράλληλα την περίπτωση παραμονής του στον Ερυθρό Αστέρα και το μόνο που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις.

Στην προπονητική καριέρα του, ο Ράντονιτς έχει στεφθεί 5 φορές πρωταθλητής ABA League (2015–2017, 2021, 2022) με τον Ερυθρό Αστέρα, 6 φορές πρωταθλητής Μαυροβουνίου (2007–2012) και 6 φορές κυπελλούχος με την Μπουντουτσνοστ, 2 φορές πρωταθλητής Γερμανίας με την Μπάγερν Μονάχου, 5 φορές πρωταθλητής Σερβίας (2015–2017, 2021, 2022) και 5 κυπελλούχος (2014, 2015, 2017, 2021, 2022) με τον Ερυθρό Αστέρα.

