Πολιτική

“Turkaegean”: Οργή Σχοινά για την κατοχύρωση του σήματος από την EUIPO

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και αρμόδιο για τα εν λόγω ζητήματα Τιερί Μπρετόν.



Οργισμένη ήταν η αντίδραση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας να κατοχυρώσει το σήμα "turkaegean".Όσον αφορά στην υπόθεση της καταχώρησης του σήματος «Τurkaeagean», ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ζητεί από Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς Τιερί Μπρετόν να αναλάβει άμεσα δράση για τη διόρθωση και αποκατάσταση του εν λόγω ζητήματος, εφιστώντας του την προσοχή στις σοβαρές επιπτώσεις της πρόσφατης απόφασης της EUIPO να καταχωρίσει το «Turkaegean» ως σήμα της ΕΕ.

Ειδικότερα, με επιστολή του προς τον Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς και αρμόδιο για τα εν λόγω ζητήματα Τιερί Μπρετόν, ο κ. Σχοινάς εκφράζει με "τον πιο έντονο τρόπο" την απογοήτευσή του που "οι εσωτερικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες του EUIPO δεν αποδείχθηκαν επαρκείς για τον εντοπισμό και την κοινοποίηση μιας υπόθεσης με προφανείς και δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ, στα κυριαρχικά δικαιώματα ενός κράτους μέλους της ΕΕ - της Ελλάδας- αλλά και για την προστασία των καταναλωτών και του τουριστικού τομέα της Ε.Ε".

Επιπροσθέτως, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν επισημαίνει ότι, αν και γνωρίζει, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία "απολαμβάνει νομικής, διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας και ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν απαιτεί προηγούμενη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεμονωμένες αιτήσεις εμπορικών σημάτων", παραμένει "πεπεισμένος ότι στην περίπτωση αυτή υπήρξε σαφής αποτυχία σε διοικητικό επίπεδο να αξιολογήσει επαρκώς τις πολιτικές και νομικές διαστάσεις μιας τέτοιας απόφασης".

Τέλος, υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι "στο μέλλον παρόμοιες αποφάσεις με δυνητικό αντίκτυπο στα στρατηγικά μας συμφέροντα δεν θα λαμβάνονται χωρίς διαβούλευση σε πολιτικό επίπεδο", αλλά και ότι η διοίκηση της EUIPO θα αντιμετωπίζει τις όποιες ελλείψεις χωρίς καθυστέρηση.





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - 4η δόση εμβολίου: Διευκρινίσεις μετά τις αντιδράσεις

Καταγγελία 19χρονης για βιασμό από οδηγό ταξί

Power Pass: ποιοι πρέπει να κάνουν νέα αίτηση