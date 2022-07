Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Κατάθλιψη σε νέους γονείς, πόνος στον αυχένα και ρομπότ για ΑΜΕΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου και οι καλεσμένοι της, μας διαφωτίζουν για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με την σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Γιατί κινδυνεύουν και οι δύο γονείς από κατάθλιψη πριν και μετά την γέννηση του μωρού;

Ποιος είναι ο πολυβραβευμένος Γερμανός καθηγητής που έχει εφεύρει ρομπότ και εξωσκελετούς για ανθρώπους με αναπηρία;

Πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος στον αυχένα από κακή στάση, όταν βλέπουμε τηλεόραση;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 2 Ιουλίου, στις 12:00.

Τελικά, πόσο ευεργετικό είναι το «shopping therapy» για την ψυχολογία μας;

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να οχυρωθούμε, ώστε να μην κολλήσουμε covid στις διακοπές;

Πώς θα απολαύσουμε το καλοκαίρι, χωρίς να παχύνουμε;

Τι πρέπει να κάνουμε όταν η γάτα μας ακονίζει τα νύχια της στα έπιπλα;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 3 Ιουλίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla