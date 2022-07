Αθλητικά

Wimbledon: Η Σάκκαρη στο κυνήγι του 4ου γύρου

Να κάνει την υπέρβαση θα επιδιώξει το μεσημέρι της Παρασκευής η Μαρία Σάκκαρη. Ποια ειναι η αντίπαλος της.

Την πρώτη υπέρβαση στο εφετινό Γουΐμπλεντον θα επιδιώξει να κάνει το μεσημέρι της Παρασκευής (1/07) η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (νο5 στον κόσμο) θ΄ αντιμετωπίσει την 34χρονη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία (νο103 στην παγκόσμια κατάταξη), με στόχο να προκριθεί για πρώτη φορά στην καριέρα της στον 4ο γύρο του Λονδρέζικου Major.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει περίπου στις 15:30 στο κορτ 2 του All England Club.

Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί άλλη μία φορά στο παρελθόν και, μάλιστα, αρκετά πρόσφατα. Συγκεκριμένα στον πρώτο γύρο του εφετινού Australian Open, με τη Μαρία Σάκκαρη να επικρατεί με 2-0 σετ της αντιπάλου της.

