Wall Street: Στο “κόκκινο” το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με μεγάλες απώλειες

Η Wall Street έκλεισε στο “κόκκινο” με μεγάλη πτώση το χειρότερο εξάμηνο από το 1970

Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ολοκλήρωσε με πτώση χθες Πέμπτη το χειρότερό του εξάμηνο από το 1970, εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για τον υψηλό πληθωρισμό, που ώθησε την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) να αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια της.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 253,88 μονάδων (–0,82%), στις 30.775,43 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν κυρίως τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 149,16 μονάδων (–1,33%), στις 11.028,74 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικότερης τάσης, έκλεισε με πτώση 33,45 μονάδων (–0,88%), στις 3.785,38 μονάδες.

«Οι προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας να αγωνιστεί εναντίον του πληθωρισμού προκαλούν αυξανόμενες ανησυχίες για ύφεση» της αμερικανικής οικονομίας, συνόψισε ο Έντουαρντ Μόγια, αναλυτής της Oanda. Η «ομοβροντία δεδομένων» για τον πληθωρισμό και τις δαπάνες των νοικοκυριών στις ΗΠΑ κατέστησαν σαφές πως «οι κίνδυνοι ύφεσης συνεχίζουν να αυξάνονται», πρόσθεσε.

Από την αρχή της χρονιάς, ο Dow Jones υπέστη απώλειες 15,31%, ο Nasdaq βυθίστηκε 29,51%, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση σε ένα εξάμηνο στην ιστορία του, ενώ ο S&P 500 εγκαταστάθηκε σε αυτήν που οι ειδήμονες αποκαλούν «bear market», χάνοντας 20,52%.

