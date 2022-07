Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Ανησυχία από τη συνεχή αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα

Στο «κόκκινο» ξανά το ιικό φορτίο στα λύματα της Θεσσαλονίκης.

Έντονα αυξητική παραμένει η τάση συγκέντρωσης του ιικού φορτίου του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα τη Θεσσαλονίκης, με βάση τις πιο πρόσφατες μετρήσεις για την έρευνα, που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Όπως φαίνεται στα διαγράμματα που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τα μέσα Ιουνίου και μετά το ιικό φορτίο των λυμάτων αυξάνεται καθημερινά, ενώ οι πρόσφατες μετρήσεις του συνολικού ιικού φορτίου και των στελεχών ΒΑ.4 και ΒΑ.5 αντίστοιχα, καταδεικνύουν την πλήρη κυριαρχία τους.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τρίτης 28/06/2022 και της Τετάρτης 29/06/2022 είναι:

Οριακά αυξημένη κατά 18% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Κυριακής 26/06/2022 και της Δευτέρας 27/06/2022.

Αυξημένη κατά 88% σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τρίτης 21/06/2022 και Τετάρτης 22/06/2022.

«Η μέση εβδομαδιαία αύξηση του ιικού φορτίου -από Τετάρτη σε Τετάρτη- ανέρχεται στο 110%, παρατηρούμε δηλαδή διπλασιασμό ανά εβδομάδα. Η ανάδυση των ΒΑ.4 και ΒΑ.5 συνεχίζει να εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό, καθώς το ιικό τους φορτίο συνεχίζει να διπλασιάζεται σταθερά ανά 6 ημέρες. Βλέπουμε, επίσης, πως πλέον και τα στοιχεία επιδημιολογικής επιτήρησης της πανδημίας, τα ημερήσια νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, το ποσοστό θετικότητας στα rapid tests, ταυτίζονται με την εικόνα που αναλύουμε εδώ και τουλάχιστον δύο εβδομάδες στα λύματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου.

«Δεν υπάρχει ζήτημα καμίας επιβολής οποιουδήποτε μέτρου αυτοπροστασίας, γιατί το πώς θα προσέξουμε, το πώς δεν θα εκτεθούμε στον ιό, είναι κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουμε», πρόσθεσε.

