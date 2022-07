Κοινωνία

Φωτιά σε ξυλουργείο στον Άγιο Δημήτριο (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αργά το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξυλουργείο, στον Άγιο Δημήτριο, στη συμβολή των οδών Ίριδος και Σουλίου.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν για την κατάσβεση της, 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

