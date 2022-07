Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Διώρυγα της Κορίνθου θα ανοίξει τη Δευτέρα

Πότε θα ξανακλείσει για να αρχίσει η δεύτερη φάση της παρέμβασης και πότε το έργο θα ολοκληρωθεί.

Η Διώρυγα της Κορίνθου θα ανοίξει ξανά την Δευτέρα για τρεις μήνες για εξυπηρετηθεί η καλοκαιρινή κίνηση, μετά από ενάμιση χρόνο που διήρκεσαν οι εργασίες αποκατάστασης όπως δεσμεύθηκε η κυβέρνηση, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του το απόγευμα στη Διώρυγα.

Ο Πρωθυπουργός διέσχισε με πλωτό μέσο τη Διώρυγα προκειμένου να ενημερωθεί για τα έργα, τα οποία παραδίδονται προσωρινά τη Δευτέρα 4 Ιουλίου, καθώς ολοκληρώνεται η πρώτη φάση των παρεμβάσεων μετά τις μεγάλες καταπτώσεις χωμάτινων όγκων που σημειώθηκαν τον Νοέμβριο του 2020, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι έχει γίνει μια σπουδαία δουλειά, και συνεχάρη όλους τους συντελεστές του έργου "όλους όσοι έχουν φέρει εις πέρας το πρώτο μέρος αυτής της πολύ σημαντικής παρέμβασης, σε ένα έργο-σύμβολο ταυτισμένο απόλυτα με τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας".

Όπως είπε, "εδώ και 130 χρόνια ουσιαστική παρέμβαση στην Διώρυγα της Κορίνθου δεν είχε γίνει. Αυτό κάνουμε τώρα, θα ανοίξει η Διώρυγα με απόλυτη ασφάλεια -όπως είχαμε δεσμευτεί- από τη Δευτέρα και για τους επόμενους τρεις μήνες, για να εξυπηρετήσει την καλοκαιρινή κίνηση".

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι η Διώρυγα θα ξανακλείσει από τις αρχές Οκτωβρίου για να γίνει η δεύτερη φάση της παρέμβασης και προσέθεσε:

"Του χρόνου το καλοκαίρι θα ανοίξει για τέσσερις μήνες, ώστε να κερδίσουμε και τον Ιούνιο και το έργο θα ολοκληρωθεί μετά, εντός του ‘23, ώστε να μπορούμε να παραδώσουμε το επίμαχο κομμάτι όπου είχαμε και τις καταπτώσεις. Μια Διώρυγα η οποία θα είναι απολύτως ασφαλής και θωρακισμένη για πολλές δεκαετίες".

Ο κ.Μητσοτάκης έδωσε και μια άλλη διάσταση στο θέμα της Διώρυγας πέραν της καθαρά οικονομικής που συνδέεται με τη ναυσιπλοϊα. Προέτρεψε όλους τους αρμόδιους και το Υπερταμείο "να εργαστούμε για το πως μπορούμε να αναδείξουμε αυτό το μοναδικό τοπόσημο το οποίο, ήδη, δέχεται -όπως ξέρετε- πάρα πολλούς επισκέπτες, τι άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε και φυσικά να το συνδυάσουμε και με την ανάδειξη του πλούσιου αρχαιολογικού πλούτου ο οποίος υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή. Θα έπρεπε η Διώρυγα να μην είναι απλά ένα έργο το οποίο διευκολύνει την ναυσιπλοΐα, αλλά και από μόνη της να είναι ένας προορισμός επισκέψιμος, ώστε να αναδείξει συνολικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής".

Σε δυο φάσεις οι εργασίες

Όπως σημείωναν κυβερνητικά στελέχη η τελική μελέτη αποκατάστασης, η οποία παραδόθηκε τον Νοέμβριο του 2021, προέβλεπε τη διενέργεια εργασιών σε δύο φάσεις: πρώτον, εργασίες αποφόρτισης των πρανών και καθαρισμό του καναλιού μέχρι τον φετινό Ιούλιο, ώστε να λειτουργήσει η Διώρυγα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και δεύτερον λιμενικές εργασίες σταθεροποίησης της βάσης των πρανών, οι οποίες θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2022. Το έργο έχει προϋπολογισμό 32 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι σε όλο το διάστημα διακοπής των διελεύσεων διασφαλίστηκαν όλες οι θέσεις εργασίες του προσωπικού της εταιρείας, αφού με την υποστήριξη του Υπερταμείου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότησή της, καθώς και τραπεζικός δανεισμός.

«Παρεμβήκαμε τη στιγμή που έπρεπε, τελειώσαμε τις μελέτες σε πραγματικά χρόνο ρεκόρ, σε ένα πολύ δύσκολο έργο. Κάναμε πολλές μελέτες και γεωλογικές και γεωτεχνικές και υδραυλικές και λιμενικές μελέτες που για να γίνουν σε άλλα διαστήματα θα χρειαζόταν χρόνια», σημείωσε ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, ο οποίος ενημέρωσε αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για την πορεία των έργων, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΚΤΩΡ Χρήστου Παναγιωτόπουλου και του εργοταξιάρχη Νίκου Ασλανίδη, στον πλωτό σταθμό που πραγματοποιήθηκε στάση.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και Τεχνολογία και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιος για θέματα Χωροταξίας και Αστικού περιβάλλοντος και Βουλευτής Κορινθίας, Νίκος Ταγαράς, ο βουλευτής Κορινθίας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Παναγιώτης Νίκας, η Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αθηνά Κόρκα - Κώνστα, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, η Σύμβουλος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για θέματα Χωροταξίας Μαριλένα Σούκουλη - Βιλιάλη, ο Πρόεδρος της Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. Παντελής Παντελίδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε. Βασίλης Ανδρικόπουλος.υγα της Κορίνθου, όπου εκτελούνται έργα αποκατάστασης.

