Θερινά σινεμά: Μια διαφορετική απόδραση από την καθημερινότητα (βίντεο)

Τα θερινά σινεμά είναι παράδοση, αναμνήσεις, ιστορία. Ο κινηματογράφος «Ελληνίς» στο Αγρίνιο μετρά περισσότερα από 70 καλοκαίρια λειτουργίας.



Ρομαντικά, νοσταλγικά βράδια με μυρωδιά από γιασεμί και μια μεγάλη λευκή οθόνη. Τίποτα δε θυμίζει περισσότερο καλοκαίρι από την πρώτη ταινία σε ένα θερινό σινεμά της πόλης.

Πολλά θερινά σινεμά ανά τα χρόνια αντικαταστάθηκαν με πολυκατοικίες, ο δημοτικός θερινός κινηματογράφος «Ελληνίς» στο Αγρίνιο μετρά περισσότερα από 70 καλοκαίρια λειτουργίας, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο στην πόλη.

«Εβδομήντα χρόνια «Ελληνίς» σημαίνει ότι όλοι έχουμε αναμνήσεις από αυτό τον χώρο, μια όαση δροσιάς μέσα στο θερμό καλοκαίρι του Αγρίνιου. Ένα σημείο αναφοράς για όλους τους Αγρινιώτες. Αισθανόμαστε πολύ περήφανοι για αυτό τον χώρο που είναι ένας από τους ελάχιστους που έχουν μείνει στη χώρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο θερινός κινηματογράφος «Ελληνίς» αποτελεί στολίδι για το Αγρίνιο λόγω της μαγικής τοποθεσίας. Μια όαση πράσινου και δροσιάς που το καθιστά αγαπημένο καλοκαιρινό μέρος συνάντησης για τους ντόπιους.

«Είναι το σημείο συνάντησης εκατοντάδων Αγρινιωτών και επισκεπτών μια όαση δροσιάς στο κέντρο του Αγρινίου, ένας πνεύμονας πολιτισμού», ανέφερε η Χριστίνα Μπαλάσκα, υπεύθυνη του θερινού κινηματογράφου «Ελληνίς».

Ο θερινός κινηματογράφος «σινέ Άλιμος» συνδυάζει τους αστέρες του κινηματογράφου με τα αστέρια του ουρανού και είναι εδώ και χρόνια αγαπημένο μέρος για όλες τις ηλικίες.

«Ο κινηματογράφος με τη μεγαλύτερη οθόνη στην Ελλάδα και ακριβώς δίπλα στη θάλασσα ένας πανέμορφος χώρος που όταν έρχεται κανείς νομίζει ότι βρίσκεται σε νησί. Έχουμε κάθε δυο μέρες διαφορετική ταινία και νομίζω ότι χαρίζουμε μοναδικές βραδιές», είπε στον ΑΝΤ1 ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης.

Ο Κινηματογράφος ΑΒ στα Πατήσια, φωτίζεται ξανά και μαζί τα χαμόγελα των κατοίκων της περιοχής. Η ιστορία του ξεκινά το 1970, όταν ο Αριστείδης Βιτάλης μετέτρεψε ένα μέρος του κήπου του σε κινηματογράφο.

Η λειτουργία του σταμάτησε το 1990. Η οικογένεια πούλησε το σπίτι και ο Δήμος Αθηναίων αγόρασε το κτήριο από τους νέους ιδιοκτήτες το 2005 για να διασώσει ένα στολίδι της αστικής ιστορίας της πόλης των Αθηνών, έτσι σε λίγες μέρες ο κινηματογράφος θα είναι έτοιμος να υποδεχτεί για ένα ακόμη καλοκαίρι τους σινεφίλ.

