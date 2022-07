Οικονομία

Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1: “παράθυρο” για νέα μέτρα σε καύσιμα και ρεύμα

Ο Υπουργός Οικονομικών για τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Τι θα γίνει με την εισφορά αλληλεγγύης και τα τεκμήρια επιβίωσης.

Για τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς τους πολίτες, την οικονομική πολιτική και τα πακέτα μέτρων που έρχονται μίλησε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Οικονομικών.

Ερωτηθείς σχετικά με το ενδεχόμενο κατάργηση των τεκμηρίων διαβίωσης, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε ότι, «ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει.

Είναι ζητήματα που τα συζητάμε γενικά, όχι όμως μέσα στον επόμενο χρόνο. Ο σχεδιασμός είναι κυβερνητικός τετραετίας. Είχαμε υποσχεθεί να μειώσουμε φόρους και νομίζω τα έχουμε καταφέρει σημαντικά σε αυτό το επίπεδο».

Αναφερόμενος ειδικά στα μέτρα στήριξης 8,5 δισ. ευρώ, είπε πως, παρά την καλή μεγάλη εικόνα που διαφαίνεται στην οικονομία, η κυβέρνηση «αντιλαμβάνεται τη μεγάλη εικόνα κι έρχεται και παρεμβαίνει με μέτρα».

«Όλοι πληρώνετε πολύ λιγότερους φόρους, το προσπερνάμε με ευκολία και κοιτάμε μόνο τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Υπενθυμίζω ότι, και φέτος η χώρα θα έχει έλλειμμα. Αν μεγαλώσει το έλλειμμα, η χώρα θα πρέπει να δανειστεί και οι πολίτες να το πληρώσουν», είπε σχολιάζοντας τις προτάσεις για περαιτέρω μειώσεις των φόρων και υπενθύμισε πως «τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουν μείωση στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος».

Σε ερώτηση για μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα, απάντησε:

«Πηγαίνω κι εγώ σούπερ μάρκετ και βλέπω, βλέπω ότι στη βενζίνη υπάρχει μείωση 4-5%. Έχουμε μία εικόνα όλων των παραμέτρων, όλων των καταθέσεων, που αυξήθηκαν την τελευταία διετία.

Σήμερα εξαντλήσαμε όλον το δημοσιονομικό χώρο. Τα 8,5 δις είναι το μεγαλύτερο πακέτο μέτρων στην Ευρώπη».

Σημείωσε ωστόσο ο Υπουργός Οικονομικών ότι, εκτιμά πως το Σεπτέμβριο «θα δούμε τι θα κάνουμε με τα καύσιμα, να δούμε τι θα γίνει με το ρεύμα, που αν ανέβει κι άλλο, θα έχουμε κι άλλες παρεμβάσεις και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης».

Σε ερώτηση για το αν τα μέτρα θα είναι πριν ή μετά τις εκλογές, ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε πως «ο σχεδιασμός είναι σχεδιασμός τετραετίας. Στις 20 Αυγούστου η χώρα βγαίνει από το καθεστώς αυξημένης επιτήρησης» και ξεκαθάρισε ότι, «δεν είμαστε κυβέρνηση των επιδομάτων, αλλά κυβέρνηση της μείωσης των φόρων».

Κληθείς να σχολιάσει, τέλος, τις παρεμβάσεις Ερντογάν, τις χαρακτήρισε «αδιανόητες», τονίζοντας πως «δεν θα γίνουν αποδεκτές» και συμπλήρωσε πως, «η χώρα έχει βάλει ένα κονδύλι 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της χώρας και νομίζω αυτό είναι πολύ καλό για την άμυνα της χώρας».

