Θεοδωρικάκος: Οφείλουμε πολλά στους αστυνομικούς μας

Τους τραυματίες αστυνομικούς, που νοσηλεύονται μετά το αιματηρό περιστατικό στους Αγίους Αναργύρους, επισκέφτηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, για δεύτερη φορά.

O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, επισκέφθηκε εκ νέου σήμερα το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί που τραυματίστηκαν χθες το βράδυ κατά την διάρκεια ανταλλαγής πυροβολισμών με έναν δράστη, στη λεωφόρο Δημοκρατίας, στους Αγίους Αναργύρους. Ο ένας αστυνομικός δέχθηκε σφαίρα στο πόδι, ενώ ο δεύτερος ψηλά στην ωμοπλάτη, η οποία εξοστρακίστηκε από το αλεξίσφαιρο γιλέκο και τον τραυμάτισε στον μηρό.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, σε δήλωσή του, ευχαρίστησε τους δύο αστυνομικούς για τις ενέργειές τους, τονίζοντας ότι έκαναν το καθήκον τους με αυτοθυσία σώζοντας ανθρώπινες ζωές. Επίσης υπογράμμισε, ότι οι χθεσινές ενέργειες των αστυνομικών, είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελληνική Αστυνομία δρα αποτελεσματικά απέναντι στο έγκλημα.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

"Επισκεφθήκαμε ξανά με τον Αρχηγό, τα δύο παλληκάρια της Ελληνικής Αστυνομίας που έχουν τραυματιστεί και χθες το βράδυ έκαναν τον καθήκον τους με αυτοθυσία, σώζοντας ανθρώπινες ζωές στους Αγίους Αναργύρους. Είναι πολύ καλύτερα στην υγεία τους, έχουν χειρουργηθεί. Από την πρώτη στιγμή ήμασταν κοντά τους, ήταν και είναι πολύ δυνατοί. Σταθήκαμε στους ανθρώπους τους, στα αγαπημένα τους πρόσωπα, τις συζύγους αλλά και τους γονείς τους από την Καβάλα και τα Τρίκαλα. Μιλήσαμε μαζί τους, μαζί με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα: η Ελληνική Αστυνομία δρα αποτελεσματικά απέναντι στο έγκλημα, και όπως είχα και χθες το βράδυ την δυνατότητα να διαπιστώσω, δρα αμέσως. Βρισκόμουν στο αστυνομικό τμήμα του Αγ. Παντελεήμονα, σε μια δύσκολη γειτονιά, προκειμένου να δω πώς πηγαίνουν τα μέτρα αστυνόμευσης και παρακολούθησα ζωντανά από τον ασύρματο της Αμέσου Δράσεως τα τεκταινόμενα

Πιστεύω ότι οι Έλληνες γνωρίζουν και πρέπει να γνωρίζουν, ότι οφείλουμε πολλά στους αστυνομικούς μας".

