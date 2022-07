Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο: “Χάλκινη” η Εθνική

Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της το χάλκινο μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.



Με μόλις έντεκα ετοιμοπόλεμους παίκτες, με το βάρος της απογοήτευσης από την ήττα του ημιτελικού, με εμφανώς κόντρα διαιτησία, η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών έδειξε την αξία της και κατέκτησε για τρίτη φορά στην ιστορία της το χάλκινο μετάλλιο σε ένα Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Στον «μικρό» τελικό της διοργάνωσης στη Βουδαπέστη, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε 9-7 της Κροατίας, με τρομερό παιχνίδι από τον Κώστα Κάκαρη (τρία γκολ και αρκετές κερδισμένες αποβολές) και τον τερματοφύλακα Παναγιώτη Τζωρτζάτο, που έκανε το ματς της ζωής του.

Τα οκτάλεπτα: 1-0, 4-3, 3-2, 1-2

