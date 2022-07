Κοινωνία

Λύτρας στον ΑΝΤ1: Ο Αδαμαντίδης είχε βιαιοπραγήσει και παλαιότερα κατά της συντρόφου του

Ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος εκπροσωπεί την Βαρβάρα Κίρκη στην υπόθεση ξυλοδαρμού της από τον σύντροφο της Θέμη Αδαμαντίδη, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Βαρβάρα Κίρκη κατήγγειλε τον τραγουδιστή για ξυλοδαρμό ενώ τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητα είδε ένα βίντεο από την στιγμή του επεισοδίου, όπως υποστηρίζει η πλευρά της κ. Κίρκη.

Όπως είπε ο κ. Λύτρας περιμένουμε να δούμε πως θα αντιδράσει η άλλη πλευρά τώρα που υπάρχει και βίντεο, καθώς όπως ανέφερε η πλευρά του τραγουδιστή υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ξυλοδαρμός και ότι η καταγγελία έγινε ώστε η κ. Κίρκη να βγάλει λεφτά.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα κάτι τέτοιο δεν ισχύει και το μόνο που επιθυμεί η κ. Κίρη είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης να ζητήσει βοήθεια για να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει.

Σημείωσε ακόμα ότι η Βαρβάρα Κίρκη και ο Θέμης Αδαμαντίδης ήταν ζευγάρι για 1,5 χρόνο και σύμφωνα με τον κ. Λύτρα ο τραγουδιστής έχει βιαιοπραγήσει και στο παρελθόν πολλές φορές κατά της κ. Κίρκη.

Επισήμανε ακόμα, ότι τα θύματα δεν είναι εύκολο να φύγουν από μια τέτοια κατάσταση και όπως είπε ο τραγουδιστής μετά από κάθε περιστατικό της ζήταγε συγγνώμη, έπεφτε στα πόδια της και έλεγε ότι δεν θα ξανασυμβεί.

Σχετικά με τα όσα υποστηρίζει η άλλη πλευρά, ότι δηλαδή η κ. Κίρκη απέσπασε το ποσό των 7.000 ευρώ από τον Θέμη Αδαμαντίδη, ο κ. Λύτρας απάντησε πώς μάλλον δεν έχουν μελετήσει τα στοιχεία και ότι η πελάτισσα του δεν είχε κανένα λόγο να του πάρει λεφτά.

Τέλος, ο κ. Λύτρας ανέφερε ότι έχουν στην διάθεσή τους την συνέχεια του βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καθώς όπως ανέφερε μετά μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο και την ξαναχτύπησε.

