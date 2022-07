Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: Οι αστυνομικοί στους Αγίους Αναργύρους έδρασαν με αυτοθυσία

Για τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών στους Αγίους Αναργύρους, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για τους αστυνομικούς που επιχείρησαν στους Αγίους Αναργύρους και βρέθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος περιέγραψε πώς άκουσε από τον ασύρματο το περιστατικό, καθώς την ώρα που συνέβη βρισκόταν στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα σε αιφνιδιαστική επίσκεψη.

Ο Υπουργός πήγε από τα ξημερώματα της Κυριακής στο 424, όπου νοσηλεύονται οι δύο αστυνομικοί, τους οποίους επισκέφτηκε και το μεσημέρι της Κυριακής.

«Η ΕΛ.ΑΣ. δρα αποτελεσματικά, οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι, δεν υπάρχει κανείς να πει γιατί πυροβόλησαν, εξουδετέρωσαν τον κακοποιό. Έδρασαν με αυτοθυσία», είπε για την επιχείρηση των αστυνομικών στους Αγίους Αναργύρους.

Κληθείς να σχολιάσει το ότι, οι δράστες ήταν σεσημασμένοι που είχαν αφεθεί ελεύθεροι, είπε πως, «πράγματι, η Αστυνομία συλλαμβάνει κάποιους με μικροποσότητες, αυτοί οι τύποι ήταν συμμοριών, μαφιόζικων καταστάσεων. Η Αστυνομία, όμως, έχει κάνει το καθήκον της και σε αυτήν την υπόθεση».

«Να δοθεί οριστικό τέλος σε όλες αυτές τις καταστάσεις, δεν γίνεται. Οι βίαιες και ακραίες συμπεριφορές έχει εκτοξευτεί σε όλο τον κόσμο», είπε ερωτηθείς για το πότε θα τελειώσει η έξαρση της εγκληματικότητας.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τη δουλειά του αστυνομικού «ό,τι πιο δύσκολο υπάρχει, ρισκάρεις τη ζωή σου από τη μία στιγμή στην άλλη» και τόνισε ότι οι ένστολοι της ΕΛ.ΑΣ. χρειάζονται αναγνώριση και από την κοινωνία.

Τέλος, σημείωσε πως, τα στοιχεία δείχνουν σταδιακή μείωση της εγκληματικότητας στο κέντρο της Αθήνας.

«Μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν συλληφθεί στην Αθήνα πάνω από 400 παράνομοι μετανάστες», κατέληξε.

