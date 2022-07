Πολιτική

Διώρυγα της Κορίνθου – Οικονόμου: Ανοίγει με ασφάλεια για τρεις μήνες

Η ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για τη Διώρυγα της Κορίνθου.

Στην επαναλειτουργία από σήμερα -και για τρεις μήνες- της Διώρυγας της Κορίνθου αναφέρεται με ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

«Με σχέδιο ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των παρεμβάσεων στη Διώρυγα της Κορίνθου, μετά τις μεγάλες καταπτώσεις και από σήμερα, η Διώρυγα θα ανοίξει με απόλυτη ασφάλεια για τους επόμενους 3 μήνες, προκειμένου να εξυπηρετήσει την καλοκαιρινή κίνηση», επισημαίνει στο tweet του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών κατά την επίσκεψή του στη Διώρυγα επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση, σε ένα έργο-σύμβολο ταυτισμένο απόλυτα με τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας. Μάλιστα τόνισε την ανάγκη να αναδειχθεί αυτό το μοναδικό τοπόσημο με όποιες άλλες παρεμβάσεις χρειάζονται, σε συνδυασμό και με την ανάδειξη του πλούσιου αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής. Οι εργασίες αποκατάστασης θα επανεκκινήσουν στις αρχές Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθούν εντός του '23.

