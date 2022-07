Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: τα νέα σχέδια και οι προβλέψεις για τη Δευτέρα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, για όλα τα ζώδια.

Ο Άρης στον Ταύρο, φέρνει εξελίξεις και νέα σχέδια για τα περισσότερα ζώδια. Προσοχη στα... "ψιλά γράμματα" και να μην παρασυρθείτε από ενθουσιασμό.

Διάθεση θα υπάρξει για δραστηριότητες αλλά καλό θα ήταν να γίνουν με προσοχή. Προσοχή σε παρασκηνιακές κινήσεις και προβληματισμούς και πληροφορίες που θα υπάρξουν και θα είναι πολύ σημαντικές.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

