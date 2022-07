Κόσμος

Ναυάγιο στο Χονγκ Κονγκ: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι (βίντεο)

Δώδεκα πτώματα εντοπίστηκαν μετά το ναυάγιο το Σάββατο ενός πλοίου το οποίο κόπηκε στα δύο στη Νότια Σινική Θάλασσα λόγω ενός τυφώνα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της Κίνας.

Το πλοίο έπλεε το Σάββατο 160 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά του Χονγκ Κονγκ, όταν βρέθηκε στο πέρασμα του τυφώνα Τσάμπα. «Υπέστη σοβαρές ζημιές και κόπηκε σε δύο κομμάτια», διευκρίνισε η υπηρεσία Government Flying Service του Χονγκ Κονγκ.

Τα σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, αφού ενημερωθήκαν για το συμβάν περίπου στις 07:25 του Σαββάτου το πρωί (02:35 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας). Κατάφεραν να σώσουν τρία από τα συνολικά 30 μέλη του πληρώματος, τα οποία διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

«Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που καταρτίστηκε στις 4 Ιουλίου στις 15:30 (τοπική ώρα, 10:30 ώρα Ελλάδας), τα σωστικά συνεργία έχουν εντοπίσει και περισυλλέξει 12 πτώματα», επiσήμανε το Κέντρο Θαλάσσιων Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης της κινεζικής επαρχίας Γκουνγκντόνγκ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τους υπόλοιπους 15 αγνοούμενους, με επτά αεροσκάφη, 246 πλοία και σχεδόν 500 αλιευτικά σκάφη να παραμένουν στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Χονγκ Κονγκ το Σαββατοκύριακο δείχνουν έναν άνθρωπο να διασώζεται από το σημείο του δυστυχήματος με ελικόπτερο την ώρα που κύματα χτυπάνε τη γέφυρα του πλοίου, το οποίο έχει μισοβυθιστεί.

Στο σημείο του δυστυχήματος καταγράφονταν άνεμοι που έπνεαν με ταχύτητα 144 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ τα κύματα έφταναν σε ύψος 10 μέτρων.

Σύμφωνα με τους τρεις επιζώντες, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο όταν αυτό έσπασε στα δύο και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος παρασύρθηκαν από τα κύματα προτού φτάσει στο σημείο το πρώτο ελικόπτερο, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ.

Ο τυφώνας Τσάμπα σχηματίστηκε στο κέντρο της Νότιας Σινικής Θάλασσας. Την Παρασκευή και το Σάββατο σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι έπληξαν το Χονκ Κονγκ, ενώ χθες το απόγευμα η τροπική καταιγίδα κατευθύνθηκε προς την ηπειρωτική Κίνα, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ.

