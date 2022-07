Τεχνολογία - Επιστήμη

Ιαπωνία: Τεχνικό πρόβλημα άφησε 40 εκατομμύρια χρήστες χωρίς κινητό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά μπλακάουτ που έχουν αναφερθεί οπουδήποτε στον κόσμο πλήττει από το Σάββατο την Ιαπωνία





Ένα από τα μεγαλύτερα επικοινωνιακά μπλακάουτ που έχουν αναφερθεί οπουδήποτε στον κόσμο πλήττει από το Σάββατο την Ιαπωνία, με περίπου 40 εκατομμύρια χρήστες να μένουν χωρίς κάλυψη από το δίκτυο κινητής.

Η διακοπή ξεκίνησε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο δίκτυο της KDDI, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας κινητής τηλεφωνίας στην ιαπωνική αγορά.

Η KDDI ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η σύνδεση δεδομένων είχε αποκατασταθεί, ωστόσο πολλοί χρήστες ακόμα δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν κλήσεις φωνής ή να στείλουν SMS, αναφέρει το Associated Press.

Από τη βλάβη επηρεάστηκαν επίσης οι ταχυμεταφορές, αρκετά μηχανήματα ανάληψης μετρητών, ενώ η Μετεωρολογική Υπηρεσία αδυνατούσε να συλλέξει μετρήσεις από εκατοντάδες σταθμούς. Στο Τόκιο και άλλες περιοχές ήταν πρακτικά αδύνατη η επικοινωνία με ασθενείς Covid-19 που παρακολουθούνται στο σπίτι.

Το επικοινωνιακό μπλακάουτ συνέβη λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στις 10 Ιουλίου και θεωρήθηκε ντροπιαστική ήττα για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα, η οποία είχε θέσει ψηλά στην ατζέντα την ψηφιοποίηση της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε πως η KDDI οφείλει να εξηγήσει τι συνέβη και ενδεχομένως να αποζημιώσει τους πελάτες της.

Πέρυσι, βλάβη στο δίκτυο της ανταγωνιστικής εταιρείας NTT DoCoMo άφησε χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας 13 εκατομμύρια συνδρομητές.

Ειδήσεις σήμερα:

Οζντάνγ: Το Αγαθονήσι και τα νησιά δίπλα ανήκουν στο δήμο Αϊδινίου

Κρήτη: Ανήλικος χαστούκισε και απείλησε με μαχαίρι 15χρονο

Τροχαίο στα Χανιά: Νεκροί μαθήτρια και νεαρός (εικόνες)